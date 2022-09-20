就在十年前，互联网和技术与现在大不相同。技术仍然是“不断增长的市场”和“未来”。与此同时，今天比以往任何时候都更加存在，互联网是可以从您的计算机访问的东西，并且只有少数极客才能真正理解。相比之下，今天，我们每天都用移动设备将“网络”放在口袋里。

因此，近年来，Web 开发和 Web 设计师的工作发生了很大变化。在本文中，我们将讨论 Web 开发的演变；有哪些主要变化？为什么这对您的业务很重要？

Web 开发演进：为什么你应该意识到它

由于我们即将讨论 Web 开发在过去几年中发生了怎样的变化，因此值得花一些时间来思考为什么您应该作为企业主或经理进行反思。

跟上网页设计市场的变化很重要，主要有两个原因：

技术和软件改进了许多业务管理流程。使用软件和 Web 开发工具，您可以提高业务和工作流程的效率，降低成本， 提高生产力，最后但同样重要的是，您的利润。

网站、网络应用程序和移动应用程序可以为企业和企业家开辟新的可能性。如果你不跟上这个领域的发展，你可能会错过很多机会。

过去 10 年 Web 开发的演变：主要变化

现在让我们一一分析过去十年中网页设计和网页开发发生的主要变化。

网络标准的采用有所增加

十年前，我们在网站和少数几个 Web 应用程序上的 Web 体验在某些方面受到限制：

我们使用过时的浏览器，例如 Internet Explorer，以及使我们的浏览速度变慢且响应速度较慢的旧基础设施。

网页设计、用户体验 ( UX ) 和界面与我们现在所拥有的相比还差得远。

最重要的是，它们并不是 100% 安全的。安全性实际上是主要问题之一：我们永远无法 100 美元确定我们没有在网上被监视，而且我们在进行网上货币交易时感觉不安全。

随着时间的推移，Web 标准已经被修订：它们是 Web 设计人员和开发社区通常试图找到可以改善用户体验，尤其是安全性的标准的一种方式。例如，HTML5 和 CSS3 使网站更容易构建、完美无缺，并且越来越用户友好。 SSL 证书使 Web 及其应用程序对所有用户来说更加安全。这些标准在当今的 Web 开发中得到越来越多的使用。

无代码开发

无代码开发方法是决定所谓“编码民主化”的主要因素之一。这些天来，一般来说，Web 开发和编程正变得越来越适合越来越多的人使用。不仅更多的人有机会接受编程教育，而且所需的教育本身也变得更容易实现。

没有代码是决定这一点的一个因素，因为它使响应式 Web 开发、 移动应用程序编程和 Web 设计更容易。顾名思义，无代码开发方法不需要编码，即用一种或多种编程语言编写代码行。

知识和经验较少的人现在可以开发他们业务所需的 Web 应用程序，而且开发成本总体上正在下降，因为工作所需的时间和知识都减少了。

然而，这并不意味着代码和编程语言正在消失。用于这种开发方法的无代码应用程序 - 其中 AppMaster 被称为最好的应用程序之一 - 自动生成源代码。特别是使用 AppMaster，您可以随时访问和检查代码。 AppMaster 甚至允许其用户在他们喜欢的情况下导出代码：这是，除了使用编程语言自定义项目细节的可能性之外，保证您对您的开发项目拥有完全的控制权和财产权。与 AppMaster 合作。

社交媒体集成的增长

在过去的十年中，我们目睹了社交媒体在我们生活中的重要性和日益增长的存在。由于社交媒体无处不在，企业家们已经开始利用它们来接触他们的客户并经营他们的业务。因此，网页设计师必须找到将用户在其网站、移动和网络应用程序上的体验与社交媒体相结合的方法。

我们都熟悉的社交媒体集成的一个例子是使用您的 Facebook 或 Google 帐户注册到平台、服务或时事通讯的可能性。对于网页设计师来说，通过简单的点击为客户提供在他们的社交媒体上分享其网站内容或您的移动或 Web 应用程序体验的方式也很重要。

网站的响应速度越来越快

在过去的十年中，我们还目睹了整个 Internet 网站的性能水平不断提高。今天，我们拥有动态网站，其中包含可在几秒钟内加载的自动视频和动画。

用户不再习惯等待网站页面加载；他们立即想要它。如果页面在一两秒内没有加载，他们很可能会转到另一个网站。商业网站的表现被视为企业本身质量的标志。

2009 年所谓的响应式网页设计（使网站适应各种屏幕尺寸）现在被认为是理所当然的。用户从任何类型的浏览器和设备（包括他们的移动设备）访问网站，并且网站需要足够动态以能够适应这些类型的变化。并且在任何设备和任何屏幕尺寸上，用户体验都必须是同样出色的水平。

安全

我们已经谈到了标准和安全标准的采用在过去十年中是如何增加的，而且还在增加。这背后的原因之一是网络攻击的数量也有所增加。似乎在互联网的潜力越来越大的同时，不仅企业家和普通人开始利用它，攻击者也将其视为机会。

安全性是当今开发人员面临的主要问题之一。除了 SSL， 双因素身份验证也在网站和移动应用程序上实施。当涉及无代码时，您选择的无代码应用程序必须提供预构建的安全补丁和两因素身份验证集成。这是使用 AppMaster 构建您的移动或 Web 应用程序的另一个原因。

单页应用

Web 开发领域的许多变化都是由移动设备的普及决定的，而这反过来又决定了大多数人使用手掌大小的屏幕浏览 Internet。

十年前，大多数网站由许多通过层次结构链接在一起的页面组成，而今天，这种方法正在发生变化。这必须是因为网页在移动设备上加载速度较慢，而且您不能拥有太多。在移动设备上浏览一个复杂的网站可能会变得令人沮丧：如果用户需要等待页面加载，它只需要等待一次，而不是每次他们点击某个项目时。

单页应用程序 (SPA) 方法是当今网页设计师中使用最广泛的方法。为什么？因为它更适合移动设备，并且因为在开发网站时，您可以模拟移动应用程序的功能，从而改善用户体验。从响应式 Web 设计的角度来看，SPA 也是理想的：页面只加载一次，增强了用户体验 ( UX ) 并提供了更快的 Web 应用程序。

我们使用互联网的方式

最后但同样重要的是，我们需要注意一个事实：我们使用互联网的方式已经改变。十年前，大多数网站都被视为知识和任何类型信息的资源：用户会在有时间的时候查阅它们，浏览网页，主要是从计算机上。

今天，我们跑着上网，看看我们想买咖啡的地方这个时间点是否还在营业；我们不希望只咨询网站；我们与它互动。网站正在成为供用户使用的平台和应用程序。因此，Web 开发的方向发生了变化，不再关注浏览器，而是更关注用户体验和参与度，而不会忽视性能和速度。