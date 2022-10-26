一种称为可扩展标记语言（XML）的标记语言建立了一套指令，用于以机器和人类可读的方式对文本进行格式化。XML是一种流行的数据存储格式，被广泛用于在互联网上交换信息。

XML文档是由元素组成的，这些元素可以包含文本、其他元素或两者。元素由开始和结束标签来划分，用角括号括起来。

XML（可扩展标记语言）是一种灵活的方式，可以形成标准的信息格式，并在互联网、内部网和其他地方分享格式和信息。例如，计算机制造商经常用XML标记计算机零件，这样他们的产品可以更容易被识别和清点。然后，当客户服务代表需要找到一个零件时，他们可以搜索一个基于XML的零件数据库。

XML的用途是什么？

创建数据

XML代码被用来创建数据。这种数据可以是文档的形式，如网页，也可以是应用程序，如网络浏览器上的电子表格或文字处理器文档。你可以利用XML来创建非文档形式的数据，如数据库。

存储数据

XML是一种存储数据的优秀格式，因为它既是人类可读的，也是机器可读的。这意味着你可以在文本编辑器中打开一个XML文件，很容易看到里面的内容，你也可以编写可以自动读取和写入XML文件的程序。

使用XML来存储数据的一个好处是，很容易向XML文件添加新的数据。例如，如果你有一个存储客户信息的文件，你可以通过向文件添加一个新的XML元素来增加一个新的客户。XML也很容易修改；如果你需要改变XML文件中的数据，你可以在文本编辑器中简单地编辑该文件。

网络发布

当你在网上发布内容时，你必须确保其结构良好，易于访问。XML可以帮助你做到这一点。它可以用来创建各种不同类型的文件。XML可以创建易于阅读和理解的网页。开发人员还用它来创建易于更新和维护的网页。因此，你可以拥有用户友好和搜索引擎友好的网页。

自动化

XML是自动化任务的一个强大工具。通过使用XML，你可以轻松地在不同的应用程序之间交换数据，实现任务自动化，甚至创建整个工作流程。

传输数据

XML可以用来在不同的应用程序之间传输数据。它是一种语言，指定了一套规则，用于将文件编码成人类和机器可以方便阅读的格式。XML是一种在网络上交换数据的流行格式。当数据以XML格式存储时，它可以很容易地在不同的应用程序之间进行传输。

XML是如何工作的？

XML是一种标记语言，它定义了一套规则，用于以人类可读和机器可读的格式对文件进行编码。XML经常被用来存储和传输数据，特别是在涉及网络服务时。

当用XML创建文档时，作者必须为文档的结构定义一套规则，或称语法。然后，这个语法被用来以机器可读和人类可读的方式对文档进行编码。XML文档可以被任何XML解析器读取，它将根据语法中定义的规则来处理文档。

XML是一种非常通用的格式，可以用于各种应用。然而，由于它是一种基于文本的格式，它不太适合存储二进制数据，如图像或视频。由于这个原因，XML经常与其他格式结合使用，如JSON或HTML。

XML的例子

元素的起始XML标签可能包含属性，这些属性是名-值对，提供关于元素的额外信息。例如，以下XML文档中的<book>元素有一个名为 "类别 "的属性，其值为 "小说"。

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

<bookstore>

<书的类别="小说">

<标题>《麦田里的守望者》</title>。

<作者>J.D.塞林格</作者>。

<年>1951年</年

<价格>7.99</价格

</book>

<书籍类别="儿童">

<标题>霍比特人</title></title>。

<作者>J.R.R.托尔金</作者></作者>。

<年>1937年</年

<价格>5.99</价格

</book>

<书的类别="网络">

<title>XML for Dummies</title

<作者>Eddie Traversa</作者>。

<年>1999年</年

<价格>19.99</价格

</book></book>

</bookstore>

XML文档的优势是什么？

XML文档是一个在源代码中以定义良好的XML格式直接添加关于代码库的信息的系统。开发人员可以在使用代码的过程中使用这些文档。文档生成工具也可以对其进行处理，以生成HTML或其他格式的更方便用户的文档。

使用XML文档有几个优点。

文档很容易编写和维护，因为它与代码一起存储。

XML格式定义明确，易于处理，所以如果XML标签准确的话，有许多工具可以从XML文件中自动生成文档。

XML文档可以包含比传统注释块更详细的文档结构和信息，如代码示例、使用说明以及返回值和参数的描述。

与注释相比，XML文档可以更容易地被翻译成其他语言，使其更容易被国际受众所接受。

XML文档结构可以被其他工具处理，如IDE，以提供诸如代码完成和内联帮助等功能。

XML是一种编程语言吗？

这个问题在有关网络开发的讨论中经常出现，而且它没有一个简单的答案。XML语言是一种标记语言，这意味着它是用来定义数据结构的。它类似于HTML，但它不是用来显示数据的。那么，如果XML不是用来显示数据的，它是用来做什么的呢？XML经常被用来以人类和计算机可以阅读的格式存储数据。它还被用来在不同的系统之间交换数据。

虽然XML不是一种编程语言，但它经常与编程语言一起用于存储和传输数据。XML可以以自我描述的格式存储数据，使其易于运输和阅读。此外，XML还可以用来创建新的编程语言或扩展现有的编程语言。如果你正在处理数据，XML代码可以是一个有用的工具。

什么是XML文件？

XML文件的结构是使用标签的。标签被用来标记一个XML元素的开始和结束。XML元素可以包含数据，也可以是空的。XML元素可以包含其他的XML元素，或者它们可以是自我封闭的。

XML文件可以在任何文本编辑器中打开，而且人类可以阅读它们。然而，XML文件并不是为了让人阅读的。XML文件是要由计算机来阅读的。为了阅读XML文件，计算机需要一个XML解析器。

如何打开和阅读XML文件？

XML文件是互联网上最常见的文件格式之一，它们可以被各种程序打开和读取。要打开和阅读XML文件，你需要一个可以阅读XML文件的文本编辑器或文字处理器。一旦你有了一个可以读取XML文件的程序，并打开你想读取的文件，你会看到很多代码，它可能看起来令人生畏，但不要担心。你不需要理解所有的代码来阅读XML文件。

找出开始标签和结束标签。这些标签对每个XML文件都是一样的，很容易发现。开始标签看起来像这样：<?xml version="1.0"?>。结束标签将看起来像这样：</xml>。你会看到在开始和结束标签之间有一系列的其他标签。这些标签包含XML文件中的实际数据。数据通常被组织成一个层次结构，根元素在顶部，子元素在下面。要阅读XML文件中的数据，请看标签之间的文本。这个文本就是你要找的数据。

XML和HTML之间有什么区别？

HTML（超文本标记语言）和XML（可扩展标记语言）之间有几个关键的区别。

HTML被设计用来显示数据，如网站，而XML被设计用来描述数据。

HTML标签是预定义的，而XML标签则不是。

封闭的XML标签对XML来说是必要的，而在HTML中不是必须的。

HTML文档必须是格式良好的，而XML文档必须是有效的。

HTML只支持一组有限的数据类型，而XML支持更全面的数据类型。

HTML元素必须适当地嵌套，而XML元素可以重叠。

HTML文档通常是小而直接的，而XML文档可以是庞大而复杂的。

HTML仅限于显示静态内容，而XML可以用来显示动态内容。

在HTML中，你可以随心所欲地使用小写和大写。相比之下，XML对大小写是敏感的。

如果在编码过程中出现小错误，你仍然可以达到HTML的效果。而在XML中则不是这样。如果你犯了一个错误，你就无法实现结果。

HTML很容易学习和使用，而XML的学习和使用可能很复杂。

一般来说，最好是确保HTML和XML文档都有良好的格式。这将确保相关的解析器能够正确地解析文档，应用程序能够正确地处理数据。

XML和Java

XML和Java是两种盛行的编程语言，用于不同的目的。XML是一种标记语言，而Java是一种编程语言。尽管它们很受欢迎，但围绕这两种语言仍有很多混淆。XML的创建是为了结构化、存储和传输数据。XML与HTML相似，但XML更灵活。你可以用XML来创建任何类型的文件，包括那些没有视觉表现的文件。

Java是一种编程语言，被设计为与平台无关。这意味着，用Java编写的程序可以在任何操作系统上运行。Java也是一种引人注目的语言，用于创建大型和复杂的应用程序。XML和Java并不一样，但可以一起使用。XML可以用来存储一个Java应用程序可以读取的数据。一个Java应用程序也可以用来生成XML数据。

DOM（文档对象模型）和XML如何一起工作

XML和DOM是两种技术，它们一起工作，使访问和操作XML数据成为可能。

程序和脚本可以使用平台和语言中立的DOM（文档对象模型）功能访问和编辑文档的内容、结构和风格。XML（可扩展标记语言）是一种简单、灵活的文本格式，源自SGML（标准通用标记语言）。

当谈到一起工作时，DOM和XML是一个完美的搭配。XML提供数据，而DOM提供访问数据的结构。DOM和XML是由W3C（万维网联盟）支持的标准技术。

DOM被设计成可以与任何编程语言一起使用，而XML则被设计成可以存储和传输数据。DOM和XML数据可以一起使用，以创建更具互动性和动态性的网页。DOM可以用来创建一个XML文档或解析一个XML文档。它还可以被用来在一个XML文档中进行导航。DOM可以添加、删除或修改一个XML文档中的元素。

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