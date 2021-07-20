如果您阅读过有关应用程序设计的文章，您可能会遇到不同术语的完整列表：布局、原型、模型、线框、草图。它们之间有何不同？事实上，当谈到无代码开发时，这并不重要。

您可以在编辑器中完全设计可视化部分，随时进行调整和更改。即使在您发布应用程序并且用户开始使用它之后，您也可以更改外观和页面布局而不会丢失数据！

因此，在切换到编辑器之前以何种形式呈现项目并不那么重要。它可以是 Figma 中的原型或 Photoshop 中的图像、Paint 中的绘图或手绘草图，甚至是 Excel 电子表格中的图表。最重要的是你对它应该如何工作有一个清晰的想法。

但是有几个重要的点需要考虑。

决定您需要哪个应用程序：网络或移动

您可以创建将互连的应用程序的两个版本 - 您的一些用户将在移动设备上工作，一些在个人计算机上工作，而数据将被共享。虽然设计会有所不同。

不同的编辑器用于构建移动和 Web 应用程序，因此在开始之前了解他们工作的具体细节很重要。阅读我们的文档中有关它们的部分。

定义用户组

根据用户可以使用的功能将用户分组，并分析他们的不同之处。

我们不仅在谈论划分为用户和管理员。如果您的应用程序将被具有不同访问级别的客户或不同部门的员工使用，您可以隐藏或显示单个元素甚至整个页面，具体取决于特定用户可以使用哪些功能和数据。

你需要说明性的例子

找到尽可能多的与您的应用程序相似的应用程序。您可以通过添加所需的功能来使用其中之一作为基础，或者您可能希望将多个应用程序的功能合二为一。制作一个包含优缺点描述的候选清单——它不仅在制定布局时有用，而且在联系技术支持寻求建议、为项目寻找表演者和投资者以及产生新想法时也很有用。

详细描述页面

您需要清楚地了解应用程序中将包含哪些页面以及每个页面上应显示哪些信息。

通常，应用程序包括：

首页：所有用户，无论是否注册，都会来到这个页面。

管理员门户：它将管理设置和帐户。

具有不同访问级别的用户的单独页面。

执行某些操作时会出现弹出页面。

不要忘记用户的服务消息和带有操作确认的单独窗口（例如，同意发送数据）。

不要忘记数据交换

考虑您的应用程序将在哪里获取数据以及将数据发送到哪里。所有信息都来自用户吗？哪些流程可以自动化？

一些数据可以从站点获取或从会计程序下载。要简化应用程序的登录，请使用大型服务（例如 Google 或 Facebook）的授权。这需要单独的界面元素，例如“上传数据”或“使用 Facebook 登录”按钮。

如果很难同时考虑所有内容，请创建一个具有最少必要功能集的布局，并单独写下您对将来要添加的内容的想法。如果您有任何困难 - 写信给我们技术支持的电报频道，我们很乐意为您提供帮助！