Re-sélectionner

Maintenant, par analogie, vous pouvez créer une page pour la liste des villes. La seule différence importante est que lors de la création d'une ville, il faut sélectionner le pays dans lequel elle se trouve.

Relselect composant

Le composant Relselect convient à la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Il permet de sélectionner dans une liste de données déjà saisies dans la base de données. Voyons cela à l'aide d'un exemple.

L'ajout du composant Relselect lance la procédure de configuration initiale de ce composant. Il est nécessaire de sélectionner la source de données (nous sommes intéressés par la liste des pays, donc nous sélectionnons le modèle Country ), le champ d'affichage ( name est l'option la plus logique, bien que vous puissiez en choisir une autre), et les modes Single ou Multiple (la ville ne peut se trouver que dans un seul pays, nous choisissons donc Single).





L'étape suivante consiste à obtenir une liste des pays qui seront disponibles pour la sélection. Ce processus est similaire à ce qui était nécessaire pour afficher des données dans un tableau. Rappelez-vous qu'au départ, tout composant est vide, et que pour obtenir des données, vous devez faire une requête appropriée à la base de données.

Utilisons le déclencheur onCreate qui s'exécute immédiatement au moment de la création du composant, exécutons une requête de base de données à l'aide du bloc Server request GET /Country/ et ajoutons les données reçues avec le bloc RelSelect Update Properties pour ajouter les données reçues.





La liste des pays devient disponible pour la sélection. Il ne reste plus qu'à connaître la valeur sélectionnée et à la sauvegarder lors de l'ajout d'une nouvelle ville. Vous avez besoin d'un RelSelect Get Properties et de son paramètre de sortie Selected pour faire cela.





Si tout a été fait correctement (et que le paramètre _with a été utilisé lors de la réception des données), la liste des pays contient maintenant des informations sur les villes qui s'y trouvent.