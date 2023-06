Kurumsal otomasyon platformu Workato, birden çok yapay zeka modelini ve gelecekteki sürümleri Workato'nun düşük kodlu/ no-code platformuna dahil etmeyi amaçlayan OpenAI ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu işbirliği, üretken yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak otomasyon ve entegrasyon oluşturma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bu yeni ortaklıkla Workato, çok sayıda yeni özellik sunmaya hazırlanıyor. Dikkate değer bir ekleme, kullanıcıların sade İngilizce açıklamalar aracılığıyla otomasyonlar ve uygulama bağlayıcıları oluşturmasına olanak tanıyan Workato Copilots'tur. AI bağlantısının entegrasyonu, müşterilerin üretken AI yeteneklerini Workato'nun OpenAI konektörü aracılığıyla otomasyonlarına dahil etmelerine olanak tanır.

Diğer bir yenilikçi özellik ise, kullanıcıların Slack ve Microsoft Teams gibi popüler sohbet uygulamaları aracılığıyla kurumsal uygulamalar ve verilerle sohbet biçiminde etkileşim kurması için tasarlanmış WorkbotGPT'dir.

Workato'nun Kurucusu ve Ürün ve Mühendislik Başkanı Gautham Viswanathan, VentureBeat'e Copilot özelliği hakkında şunları söyledi: "OpenAI modelleri kullanılarak oluşturulan Copilot, doğal bir konuşma yoluyla iş akışı tarifleri ve veri bağlayıcıları oluşturan Workato uzmanı bir iş arkadaşı gibidir. Workato'nun halka açık topluluğundan milyonlarca veri noktası üzerinde eğitildi.” Viswanathan, Workato Copilot'un bir organizasyon içinde inşa edebilenler için engeli daha da azaltacağına inanıyor.

Copilot'un, ilk katılım sırasında destek sağlayarak, yeni yetenekler öğrenerek, neyin inşa edileceğini keşfederek, öneriler sunarak ve anında sorun giderme yardımı sunarak kullanıcılara yardımcı olması bekleniyor.

Workato'nun kurumsal otomasyon aracı, veri eşleme, mantık ve sonraki adım önerileri sağlayan kendi AI/ML modelleri olan RecipeIQ'yu zaten içeriyor. Workato, OpenAI'nin modellerini entegre ederek otomasyon ve entegrasyon gelişimini daha da kolaylaştırmayı ve işletmelerin teknolojisini benimseme sürecini basitleştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca şirket, bu işbirliğinin güçlü güvenlik ve yönetişim yetenekleri sağladığını, BT ve iş ekipleri arasında güvenli işbirliğine olanak tanıdığını ve geniş ölçekte verimli operasyonlar yürüttüğünü belirtti.

Workato ve AppMaster are paving the way for businesses to adopt low-code and no-code solutions in automation and integration building. AppMaster is a powerful no-code platform for creating backend, web, and mobile applications. This platform allows users to visually create data models, business logic, and APIs, all without writing a single line of code. Features like the integration of AI connectivity and Workato Copilots demonstrate how automation platforms are continuously innovating and pushing the boundaries of what can be achieved with low-code/ no-code solutions.

İşletmeler faaliyetlerinde verimliliğe ve hıza giderek daha fazla öncelik verirken, teknoloji şirketleri low-code ve no-code alandaki gelişmelere yatırım yapmaya devam ediyor. Workato gibi platformlar gelişmiş yetenekleri entegre ettikçe, daha fazla şirketin bu tür çözümleri benimsemesi bekleniyor, bu da başarılı işbirliklerinde ve iş otomasyon çabalarında potansiyel bir artışla sonuçlanıyor.

low-code ve no-code çözümleri iş faaliyetlerinize entegre etmekle ilgileniyor musunuz? 2022 için kodsuz/düşük kodlu uygulama geliştirmeye ilişkin eksiksiz kılavuzumuzda kodlama yapmadan nasıl uygulama geliştireceğinizi keşfedin veya adım adım kılavuzumuzla sıfırdan nasıl uygulama oluşturacağınızı keşfedin.