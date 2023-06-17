企业自动化平台Workato宣布与OpenAI建立战略合作伙伴关系，旨在将多种人工智能模型和未来版本纳入Workato的低代码/no-code 平台。这项合作旨在通过利用生成性人工智能能力，促进创建自动化和集成的过程。

通过这种新的伙伴关系，Workato将推出大量的新功能。一个值得注意的新增功能是Workato Copilots，它使用户能够通过简单的英语描述建立自动化和应用程序连接器。人工智能连接的整合使客户能够通过Workato的OpenAI连接器将生成性人工智能能力纳入其自动化系统。

另一项创新功能是WorkbotGPT，旨在让用户通过流行的聊天应用程序（如Slack 和 Microsoft Teams）以对话方式与企业应用程序和数据进行互动。

Workato的创始人兼产品和工程主管Gautham Viswanathan向VentureBeat谈到了Copilot功能："使用OpenAI模型构建的Copilot就像一个Workato的专家同事，通过自然对话产生工作流程配方和数据连接器。它已经在来自Workato公共社区的数百万个数据点上进行了训练"。Viswanathan认为，Workato Copilot将进一步降低那些能够在组织内构建的门槛。

Copilot有望通过在入职期间提供支持来帮助用户，学习新的功能，发现下一步要构建的内容，提供建议，并提供即时的故障排除帮助。

Workato的企业自动化工具已经纳入了RecipeIQ，它自己的AI/ML模型，提供数据映射、逻辑和下一步建议。通过整合OpenAI的模型，Workato旨在进一步精简自动化和整合开发，简化企业采用其技术的过程。

此外，该公司表示，这种合作确保了强大的安全和治理能力，使IT和业务团队之间的合作充满信心，并推动规模化的高效运营。

Workato和AppMaster 等平台正在为企业在自动化和集成建设中采用low-code 和no-code 解决方案铺平道路。AppMaster 是一个强大的no-code 平台，用于创建后台、网络和移动应用。这个平台允许用户直观地创建数据模型、业务逻辑和API，所有这些都不需要写一行代码。像人工智能连接和Workato Copilots的整合等功能表明，自动化平台如何不断创新，并推动低代码/no-code 解决方案所能实现的界限。

随着企业在运营中越来越优先考虑效率和速度，科技公司继续投资于low-code 和no-code 空间内的进步。随着像Workato这样的平台整合先进的功能，预计会有更多的公司采用这样的解决方案，从而有可能增加成功的合作和业务自动化工作。

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