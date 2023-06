Workato, een automatiseringsplatform voor bedrijven, heeft een strategische samenwerking aangekondigd met OpenAI, met als doel meerdere AI-modellen en toekomstige releases op te nemen in Workato's low-code/no-code platform. Deze samenwerking is erop gericht om het proces van het creëren van automatisering en integraties te vergemakkelijken door gebruik te maken van generatieve AI-mogelijkheden.

Met deze nieuwe samenwerking is Workato klaar om een groot aantal nieuwe functies te introduceren. Een opmerkelijke toevoeging is Workato Copilots, waarmee gebruikers automatiseringen en applicatieconnectoren kunnen bouwen door middel van duidelijke Engelstalige beschrijvingen. De integratie van AI-connectiviteit stelt klanten in staat om generatieve AI-mogelijkheden in hun automatiseringen op te nemen via Workato's OpenAI-connector.

Een andere innovatieve functie is WorkbotGPT, ontworpen voor gebruikers om op een converserende manier te communiceren met bedrijfsapplicaties en -gegevens via populaire chat-apps zoals Slack en Microsoft Teams.

Gautham Viswanathan, Workato's oprichter en Head of Products and Engineering, sprak met VentureBeat over de Copilot-functie: "Gebouwd met behulp van OpenAI-modellen is de Copilot als een Workato-expert die workflowrecepten en dataconnectors genereert via een natuurlijke conversatie. Hij is getraind op miljoenen datapunten uit Workato's publieke community." Viswanathan gelooft dat Workato Copilot de drempel verder zal verlagen voor degenen die kunnen bouwen binnen een organisatie.

Verwacht wordt dat de Copilot gebruikers zal helpen door ondersteuning te bieden tijdens het inwerken, nieuwe mogelijkheden te leren, te ontdekken wat ze hierna moeten bouwen, aanbevelingen te doen en direct hulp te bieden bij het oplossen van problemen.

Workato's enterprise automation tool bevat al RecipeIQ, zijn eigen AI/ML-modellen die data mapping, logica en next-step aanbevelingen bieden. Door de modellen van OpenAI te integreren, wil Workato de ontwikkeling van automatisering en integratie verder stroomlijnen, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger wordt om zijn technologie te gebruiken.

Daarnaast stelt het bedrijf dat deze samenwerking zorgt voor robuuste beveiligings- en governancemogelijkheden, zodat IT- en bedrijfsteams met vertrouwen kunnen samenwerken en efficiënte activiteiten op schaal kunnen uitvoeren.

Platformen zoals Workato en AppMaster maken de weg vrij voor bedrijven om low-code en no-code oplossingen te gebruiken bij het bouwen van automatisering en integratie. AppMaster is een krachtig no-code platform voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. Met dit platform kunnen gebruikers visueel gegevensmodellen, bedrijfslogica en API's maken, allemaal zonder ook maar één regel code te schrijven. Functies zoals de integratie van AI-connectiviteit en Workato Copilots laten zien hoe automatiseringsplatforms voortdurend innoveren en de grenzen verleggen van wat kan worden bereikt met low-code/no-code oplossingen.

Omdat bedrijven steeds meer belang hechten aan efficiëntie en snelheid in hun activiteiten, blijven techbedrijven investeren in verbeteringen binnen de low-code en no-code ruimte. Aangezien platformen zoals Workato geavanceerde mogelijkheden integreren, wordt verwacht dat meer bedrijven dergelijke oplossingen zullen adopteren, wat resulteert in een potentiële toename van succesvolle samenwerkingen en bedrijfsautomatiseringsinspanningen.

