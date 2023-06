Die Automatisierungsplattform für Unternehmen, Workato, hat eine strategische Partnerschaft mit OpenAI angekündigt, die darauf abzielt, mehrere KI-Modelle und künftige Versionen in die Low-Code-Plattform von Workato (no-code) einzubinden. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Prozess der Erstellung von Automatisierungen und Integrationen durch die Nutzung generativer KI-Funktionen zu erleichtern.

Mit dieser neuen Partnerschaft wird Workato eine Fülle von neuen Funktionen einführen. Eine bemerkenswerte Neuerung sind die Workato Copilots, die es den Nutzern ermöglichen, Automatisierungen und Anwendungskonnektoren durch einfache englische Beschreibungen zu erstellen. Die Integration von KI-Konnektivität ermöglicht es Kunden, generative KI-Funktionen über den OpenAI-Konnektor von Workato in ihre Automatisierungen einzubinden.

Eine weitere innovative Funktion ist WorkbotGPT, mit der Benutzer über beliebte Chat-Apps wie Slack und Microsoft Teams auf konversationelle Weise mit Unternehmensanwendungen und -daten interagieren können.

Gautham Viswanathan, Gründer und Head of Products and Engineering von Workato, sprach mit VentureBeat über die Copilot-Funktion: "Der Copilot wurde unter Verwendung von OpenAI-Modellen entwickelt und ist wie ein Workato-Experte, der Workflow-Rezepte und Datenkonnektoren durch eine natürliche Konversation generiert. Er wurde auf Millionen von Datenpunkten aus der öffentlichen Workato-Community trainiert." Viswanathan glaubt, dass der Workato Copilot die Hürde für diejenigen, die innerhalb einer Organisation aufbauen können, weiter senken wird.

Es wird erwartet, dass der Copilot die Benutzer bei der Einarbeitung unterstützt, neue Funktionen erlernt, herausfindet, was als Nächstes gebaut werden soll, Empfehlungen gibt und sofortige Hilfe bei der Fehlerbehebung bietet.

Das Automatisierungswerkzeug für Unternehmen von Workato enthält bereits RecipeIQ, seine eigenen KI/ML-Modelle, die Datenzuordnung, Logik und Empfehlungen für die nächsten Schritte bieten. Durch die Integration der Modelle von OpenAI will Workato die Entwicklung von Automatisierungs- und Integrationslösungen weiter rationalisieren und so den Prozess für Unternehmen vereinfachen, die seine Technologie übernehmen wollen.

Darüber hinaus erklärte das Unternehmen, dass diese Zusammenarbeit robuste Sicherheits- und Governance-Funktionen gewährleistet, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen IT- und Business-Teams ermöglichen und einen effizienten Betrieb im großen Maßstab vorantreiben.

Plattformen wie Workato und AppMaster ebnen Unternehmen den Weg für die Einführung von low-code und no-code Lösungen zur Automatisierung und Integration. AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Plattform zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Mit dieser Plattform können Benutzer Datenmodelle, Geschäftslogik und APIs visuell erstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Funktionen wie die Integration von KI-Konnektivität und Workato Copilots zeigen, wie Automatisierungsplattformen kontinuierlich innovativ sind und die Grenzen dessen, was mit Low-Code- undno-code -Lösungen erreicht werden kann, verschieben.

Da Unternehmen zunehmend Wert auf Effizienz und Geschwindigkeit in ihren Abläufen legen, investieren Tech-Unternehmen weiterhin in Fortschritte im Bereich low-code und no-code. Da Plattformen wie Workato fortschrittliche Funktionen integrieren, wird erwartet, dass mehr Unternehmen solche Lösungen übernehmen, was zu einem potenziellen Anstieg erfolgreicher Kooperationen und Geschäftsautomatisierungsbemühungen führt.

