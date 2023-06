एंटरप्राइज ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, वर्कटो ने ओपनएआई के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य वर्कटो के लो-कोड/ no-code प्लेटफॉर्म में कई एआई मॉडल और भविष्य के रिलीज को शामिल करना है। यह सहयोग जेनरेटिव एआई क्षमताओं का लाभ उठाकर स्वचालन और एकीकरण बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना चाहता है।

इस नई साझेदारी के साथ, वर्कटो कई नई सुविधाएँ पेश करने के लिए तैयार है। एक उल्लेखनीय अतिरिक्त वर्कैटो कोपायलट है, जो उपयोगकर्ताओं को सादे-अंग्रेजी विवरण के माध्यम से ऑटोमेशन और एप्लिकेशन कनेक्टर बनाने में सक्षम बनाता है। एआई कनेक्टिविटी का एकीकरण ग्राहकों को वर्कटो के ओपनएआई कनेक्टर के माध्यम से अपने ऑटोमेशन के भीतर जेनरेटिव एआई क्षमताओं को शामिल करने की अनुमति देता है।

एक अन्य नवीन सुविधा वर्कबॉटजीपीटी है, जो Slack और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे लोकप्रिय चैट ऐप्स के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन और डेटा के साथ संवादी तरीके से बातचीत करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

वर्कैटो के संस्थापक और उत्पाद एवं इंजीनियरिंग प्रमुख गौतम विश्वनाथन ने कोपायलट फीचर के बारे में वेंचरबीट से बात की: “ओपनएआई मॉडल का उपयोग करके निर्मित, कोपायलट एक वर्कटो-विशेषज्ञ सहकर्मी की तरह है जो प्राकृतिक बातचीत के माध्यम से वर्कफ़्लो रेसिपी और डेटा कनेक्टर तैयार करता है। इसे वर्कटो के सार्वजनिक समुदाय के लाखों डेटा बिंदुओं पर प्रशिक्षित किया गया है। विश्वनाथन का मानना ​​है कि वर्कैटो कोपायलट उन लोगों के लिए बाधाओं को और कम करेगा जो एक संगठन के भीतर निर्माण कर सकते हैं।

को-पायलट से अपेक्षा की जाती है कि वह ऑनबोर्डिंग के दौरान सहायता प्रदान करके, नई क्षमताओं को सीखकर, आगे क्या बनाना है इसकी खोज करके, अनुशंसाएँ प्रदान करके और त्वरित समस्या निवारण सहायता प्रदान करके उपयोगकर्ताओं की सहायता करेगा।

वर्कटो के एंटरप्राइज़ ऑटोमेशन टूल में पहले से ही रेसिपीआईक्यू, अपने स्वयं के एआई/एमएल मॉडल शामिल हैं, जो डेटा मैपिंग, तर्क और अगले चरण की सिफारिशें प्रदान करते हैं। ओपनएआई के मॉडल को एकीकृत करके, वर्कटो का लक्ष्य स्वचालन और एकीकरण विकास को और अधिक सुव्यवस्थित करना है, जिससे व्यवसायों के लिए इसकी तकनीक को अपनाने की प्रक्रिया सरल हो सके।

इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि यह सहयोग मजबूत सुरक्षा और शासन क्षमताओं को सुनिश्चित करता है, जिससे आईटी और व्यावसायिक टीमों के बीच भरोसेमंद सहयोग संभव होता है और बड़े पैमाने पर कुशल संचालन होता है।

वर्कटो and AppMaster are paving the way for businesses to adopt low-code and no-code solutions in automation and integration building.

जैसे-जैसे व्यवसाय अपने संचालन में दक्षता और गति को प्राथमिकता दे रहे हैं, तकनीकी कंपनियां low-code और no-code स्थान के भीतर प्रगति में निवेश करना जारी रख रही हैं। चूंकि वर्कटो जैसे प्लेटफ़ॉर्म उन्नत क्षमताओं को एकीकृत करते हैं, इसलिए अधिक कंपनियों से ऐसे समाधान अपनाने की उम्मीद की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप सफल सहयोग और व्यवसाय स्वचालन प्रयासों में संभावित वृद्धि होगी।

