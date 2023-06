এন্টারপ্রাইজ অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম, Workato, OpenAI-এর সাথে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে, যার লক্ষ্য একাধিক AI মডেল এবং ভবিষ্যত প্রকাশগুলি Workato-এর লো-কোড/ no-code প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা। এই সহযোগিতা জেনারেটিভ এআই ক্ষমতার ব্যবহার করে অটোমেশন এবং ইন্টিগ্রেশন তৈরির প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে চায়।

এই নতুন অংশীদারিত্বের সাথে, Workato নতুন বৈশিষ্ট্যের আধিক্য প্রবর্তন করতে প্রস্তুত। একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল Workato Copilots, যা ব্যবহারকারীদের সরল-ইংরেজি বর্ণনার মাধ্যমে অটোমেশন এবং অ্যাপ্লিকেশন সংযোগকারী তৈরি করতে সক্ষম করে। AI সংযোগের একীকরণ গ্রাহকদের তাদের অটোমেশনের মধ্যে Workato এর OpenAI সংযোগকারীর মাধ্যমে জেনারেটিভ AI ক্ষমতাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে দেয়।

আরেকটি উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য হল ওয়ার্কবটজিপিটি, ব্যবহারকারীদের জন্য Slack এবং মাইক্রোসফ্ট টিমের মতো জনপ্রিয় চ্যাট অ্যাপের মাধ্যমে কথোপকথনমূলক পদ্ধতিতে এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন এবং ডেটার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

গৌথম বিশ্বনাথন, Workato-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং পণ্য ও প্রকৌশলের প্রধান, Copilot বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে VentureBeat-এর সাথে কথা বলেছেন: “OpenAI মডেলগুলি ব্যবহার করে তৈরি, Copilot হল একজন Workato-বিশেষজ্ঞ সহকর্মীর মতো যিনি একটি স্বাভাবিক কথোপকথনের মাধ্যমে ওয়ার্কফ্লো রেসিপি এবং ডেটা সংযোগকারী তৈরি করে৷ ওয়ার্ক্যাটোর পাবলিক কমিউনিটি থেকে লক্ষ লক্ষ ডেটা পয়েন্টে এটিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।" বিশ্বনাথন বিশ্বাস করেন যে Workato Copilot তাদের জন্য বাধা আরও কমিয়ে দেবে যারা একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তৈরি করতে পারে।

Copilot ব্যবহারকারীদের অনবোর্ডিংয়ের সময় সহায়তা প্রদান করে, নতুন ক্ষমতা শিখতে, পরবর্তীতে কী তৈরি করতে হবে তা আবিষ্কার করে, সুপারিশ প্রদান করে এবং তাত্ক্ষণিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান করে।

Workato এর এন্টারপ্রাইজ অটোমেশন টুল ইতিমধ্যেই RecipeIQ, এর নিজস্ব AI/ML মডেলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা ডেটা ম্যাপিং, যুক্তিবিদ্যা এবং পরবর্তী ধাপের সুপারিশ প্রদান করে। OpenAI-এর মডেলগুলিকে একীভূত করার মাধ্যমে, Workato-এর লক্ষ্য হল অটোমেশন এবং ইন্টিগ্রেশন ডেভেলপমেন্টকে আরও স্ট্রীমলাইন করা, ব্যবসার জন্য এর প্রযুক্তি গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে সহজ করা।

উপরন্তু, কোম্পানী বলেছে যে এই সহযোগিতা শক্তিশালী নিরাপত্তা এবং শাসন ক্ষমতা নিশ্চিত করে, আইটি এবং ব্যবসায়িক দলগুলির মধ্যে আত্মবিশ্বাসী সহযোগিতা সক্ষম করে এবং স্কেলে দক্ষ অপারেশন চালায়।

Workato এবং AppMaster are paving the way for businesses to adopt low-code and no-code solutions in automation and integration building. AppMaster is a powerful no-code platform for creating backend, web, and mobile applications. This platform allows users to visually create data models, business logic, and APIs, all without writing a single line of code. Features like the integration of AI connectivity and Workato Copilots demonstrate how automation platforms are continuously innovating and pushing the boundaries of what can be achieved with low-code/ no-code solutions.

যেহেতু ব্যবসাগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের ক্রিয়াকলাপে দক্ষতা এবং গতিকে অগ্রাধিকার দেয়, প্রযুক্তি কোম্পানিগুলি low-code এবং no-code স্পেসের মধ্যে অগ্রগতিতে বিনিয়োগ করতে থাকে। যেহেতু Workato-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি উন্নত ক্ষমতাগুলিকে একীভূত করে, আরও কোম্পানিগুলি এই ধরনের সমাধানগুলি গ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার ফলে সফল সহযোগিতা এবং ব্যবসায়িক অটোমেশন প্রচেষ্টার সম্ভাব্য বৃদ্ধি হবে৷

