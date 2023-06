A plataforma de automação empresarial, Workato, anunciou uma parceria estratégica com a OpenAI, com o objetivo de incorporar vários modelos de IA e lançamentos futuros na plataforma low-code /no-code da Workato. Essa colaboração visa facilitar o processo de criação de automação e integrações, aproveitando os recursos de IA generativa.

Com esta nova parceria, a Workato está pronta para introduzir uma infinidade de novos recursos. Uma adição notável é o Workato Copilots, que permite aos usuários criar automações e conectores de aplicativos por meio de descrições em inglês simples. A integração da conetividade de IA permite que os clientes incorporem recursos de IA generativa em suas automações por meio do conetor OpenAI do Workato.

Outra funcionalidade inovadora é o WorkbotGPT, concebido para que os utilizadores interajam com aplicações e dados empresariais de uma forma conversacional através de aplicações de chat populares, como Slack e Microsoft Teams.

Gautham Viswanathan, fundador e chefe de produtos e engenharia da Workato, falou à VentureBeat sobre o recurso Copilot: "Construído usando modelos OpenAI, o Copilot é como um colega de trabalho especialista em Workato que gera receitas de fluxo de trabalho e conectores de dados através de uma conversa natural. Foi treinado com base em milhões de pontos de dados da comunidade pública da Workato." Viswanathan acredita que o Workato Copilot irá diminuir ainda mais a barreira para aqueles que podem construir dentro de uma organização.

Espera-se que o Copilot ajude os utilizadores fornecendo apoio durante a integração, aprendendo novas capacidades, descobrindo o que construir a seguir, oferecendo recomendações e fornecendo assistência instantânea na resolução de problemas.

A ferramenta de automação empresarial da Workato já incorpora o RecipeIQ, seus próprios modelos de IA/ML, que fornecem mapeamento de dados, lógica e recomendações para os próximos passos. Ao integrar os modelos da OpenAI, a Workato visa agilizar ainda mais o desenvolvimento de automação e integração, simplificando o processo de adoção de sua tecnologia pelas empresas.

Além disso, a empresa afirmou que esta colaboração garante capacidades robustas de segurança e governação, permitindo uma colaboração confiante entre as equipas de TI e de negócios e impulsionando operações eficientes em escala.

Plataformas como a Workato e AppMaster estão a abrir caminho para que as empresas adoptem soluções low-code e no-code na construção de automação e integração. AppMaster é uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicações backend, web e móveis. Esta plataforma permite que os utilizadores criem visualmente modelos de dados, lógica comercial e APIs, tudo sem escrever uma única linha de código. Recursos como a integração da conetividade de IA e Workato Copilots demonstram como as plataformas de automação estão continuamente inovando e ampliando os limites do que pode ser alcançado com soluções de baixo código /no-code.

Como as empresas priorizam cada vez mais a eficiência e a velocidade em suas operações, as empresas de tecnologia continuam a investir em avanços no espaço low-code e no-code. À medida que plataformas como a Workato integram capacidades avançadas, espera-se que mais empresas adoptem essas soluções, resultando num potencial aumento de colaborações bem sucedidas e esforços de automatização empresarial.

Interessado em integrar as soluções low-code e no-code nas suas operações comerciais? Descubra como desenvolver uma aplicação sem codificação no nosso guia completo sobre o desenvolvimento de aplicações sem código/baixo código para 2022 ou explore como criar uma aplicação de raiz com o nosso guia passo-a-passo.