Nền tảng tự động hóa doanh nghiệp, Workato, đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với OpenAI, nhằm kết hợp nhiều mô hình AI và các bản phát hành trong tương lai vào nền tảng mã thấp/ no-code của Workato. Sự hợp tác này nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tạo tự động hóa và tích hợp bằng cách tận dụng các khả năng AI tổng quát.

Với sự hợp tác mới này, Workato chuẩn bị giới thiệu rất nhiều tính năng mới. Một bổ sung đáng chú ý là Workato Copilots, cho phép người dùng xây dựng tự động hóa và trình kết nối ứng dụng thông qua các mô tả bằng tiếng Anh đơn giản. Việc tích hợp kết nối AI cho phép khách hàng kết hợp các khả năng AI tổng quát trong quá trình tự động hóa của họ thông qua trình kết nối OpenAI của Workato.

Một tính năng cải tiến khác là WorkbotGPT, được thiết kế để người dùng tương tác với các ứng dụng và dữ liệu doanh nghiệp theo cách đàm thoại thông qua các ứng dụng trò chuyện phổ biến như Slack và Microsoft Teams.

Gautham Viswanathan, Người sáng lập kiêm Giám đốc Sản phẩm và Kỹ thuật của Workato, đã nói chuyện với VentureBeat về tính năng Copilot: “Được xây dựng bằng các mô hình OpenAI, Copilot giống như một đồng nghiệp là chuyên gia của Workato, người tạo ra các công thức quy trình công việc và trình kết nối dữ liệu thông qua một cuộc trò chuyện tự nhiên. Nó đã được đào tạo trên hàng triệu điểm dữ liệu từ cộng đồng công cộng của Workato.” Viswanathan tin rằng Workato Copilot sẽ tiếp tục hạ thấp rào cản đối với những người có thể xây dựng trong một tổ chức.

Phi công phụ dự kiến ​​sẽ hỗ trợ người dùng bằng cách cung cấp hỗ trợ trong quá trình giới thiệu, tìm hiểu các khả năng mới, khám phá những gì cần xây dựng tiếp theo, đưa ra đề xuất và cung cấp hỗ trợ khắc phục sự cố tức thì.

Công cụ tự động hóa doanh nghiệp của Workato đã tích hợp RecipeIQ, các mô hình AI/ML của riêng nó, cung cấp ánh xạ dữ liệu, logic và đề xuất bước tiếp theo. Bằng cách tích hợp các mô hình của OpenAI, Workato nhằm mục đích hợp lý hóa hơn nữa quá trình phát triển tích hợp và tự động hóa, đơn giản hóa quy trình cho các doanh nghiệp áp dụng công nghệ của mình.

Ngoài ra, công ty tuyên bố rằng sự hợp tác này đảm bảo khả năng quản trị và bảo mật mạnh mẽ, cho phép cộng tác tự tin giữa các nhóm CNTT và kinh doanh, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hiệu quả trên quy mô lớn.

Khi các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên hiệu quả và tốc độ trong hoạt động của họ, các công ty công nghệ tiếp tục đầu tư vào những cải tiến trong không gian low-code và no-code. Khi các nền tảng như Workato tích hợp các khả năng nâng cao, dự kiến ​​sẽ có nhiều công ty áp dụng các giải pháp như vậy, dẫn đến khả năng tăng khả năng hợp tác thành công và nỗ lực tự động hóa doanh nghiệp.

