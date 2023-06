Workato แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติระดับองค์กรได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI โดยมีเป้าหมายที่จะรวมโมเดล AI หลายรุ่นและการเปิดตัวในอนาคตลงในแพลตฟอร์มแบบใช้โค้ดน้อย/ no-code ของ Workato ความร่วมมือนี้พยายามอำนวยความสะดวกในกระบวนการสร้างระบบอัตโนมัติและการผสานรวมโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI เชิงกำเนิด

ด้วยความร่วมมือครั้งใหม่นี้ Workato พร้อมที่จะแนะนำคุณสมบัติใหม่มากมาย การเพิ่มที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือ Workato Copilots ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สร้างระบบอัตโนมัติและตัวเชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านคำอธิบายภาษาอังกฤษธรรมดา การรวมการเชื่อมต่อ AI ช่วยให้ลูกค้าสามารถรวมความสามารถของ AI เชิงสร้างสรรค์ภายในระบบอัตโนมัติของตนผ่านทางตัวเชื่อมต่อ OpenAI ของ Workato

คุณลักษณะที่เป็นนวัตกรรมอีกประการหนึ่งคือ WorkbotGPT ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้โต้ตอบกับแอปพลิเคชันและข้อมูลขององค์กรในลักษณะการสนทนาผ่านแอปแชทยอดนิยม เช่น Slack และ Microsoft Teams

Gautham Viswanathan ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมของ Workato กล่าวกับ VentureBeat เกี่ยวกับฟีเจอร์ Copilot ว่า "Copilot สร้างขึ้นโดยใช้โมเดล OpenAI เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมงานผู้เชี่ยวชาญของ Workato ที่สร้างสูตรเวิร์กโฟลว์และตัวเชื่อมต่อข้อมูลผ่านการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับจุดข้อมูลนับล้านจากชุมชนสาธารณะของ Workato” Viswanathan เชื่อว่า Workato Copilot จะช่วยลดอุปสรรคสำหรับผู้ที่สามารถสร้างภายในองค์กรได้

Copilot คาดว่าจะช่วยเหลือผู้ใช้โดยให้การสนับสนุนระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน เรียนรู้ความสามารถใหม่ๆ ค้นหาสิ่งที่ต้องสร้างต่อไป เสนอคำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทันที

เครื่องมือการทำงานอัตโนมัติสำหรับองค์กรของ Workato ได้รวมเอา RecipeIQ ซึ่งเป็นโมเดล AI/ML ของตัวเองไว้แล้ว ซึ่งให้การจับคู่ข้อมูล ลอจิก และคำแนะนำในขั้นต่อไป ด้วยการผสานรวมโมเดลของ OpenAI เข้าด้วยกัน Workato ตั้งเป้าที่จะปรับปรุงการพัฒนาระบบอัตโนมัติและการผสานรวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซับซ้อนของกระบวนการสำหรับธุรกิจในการนำเทคโนโลยีมาใช้

นอกจากนี้ บริษัทยังระบุว่าการทำงานร่วมกันนี้ทำให้มั่นใจถึงความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมั่นใจระหว่างทีมไอทีและธุรกิจ และขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในวงกว้าง

เนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความเร็วในการดำเนินการมากขึ้น บริษัทเทคโนโลยีจึงยังคงลงทุนเพื่อความก้าวหน้าภายในพื้นที่ low-code และ no-code เนื่องจากแพลตฟอร์มอย่าง Workato รวมเอาความสามารถขั้นสูงเข้าด้วยกัน จึงคาดว่าบริษัทต่างๆ จะนำโซลูชันดังกล่าวมาใช้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จและความพยายามในการดำเนินธุรกิจเป็นอัตโนมัติเพิ่มขึ้น

