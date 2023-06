أعلنت منصة التشغيل الآلي للمؤسسات ، Workato ، عن شراكة إستراتيجية مع OpenAI ، بهدف دمج العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي والإصدارات المستقبلية في منصة Workato ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / no-code. يسعى هذا التعاون إلى تسهيل عملية إنشاء الأتمتة والتكامل من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

من خلال هذه الشراكة الجديدة ، تم تعيين Workato لتقديم عدد كبير من الميزات الجديدة. ومن الإضافات الملحوظة برنامج Workato Copilots ، الذي يمكّن المستخدمين من بناء الأتمتة وموصلات التطبيقات من خلال أوصاف باللغة الإنجليزية البسيطة. يسمح تكامل اتصال AI للعملاء بدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية داخل أتمتةهم عبر موصل OpenAI الخاص بـ Workato.

ميزة مبتكرة أخرى هي WorkbotGPT ، وهي مصممة للمستخدمين للتفاعل مع تطبيقات وبيانات المؤسسة بطريقة محادثة من خلال تطبيقات الدردشة الشائعة مثل Slack و Microsoft Teams.

تحدث Gautham Viswanathan ، مؤسس Workato ورئيس المنتجات والهندسة ، إلى VentureBeat حول ميزة Copilot: "تم تصميم Copilot باستخدام نماذج OpenAI ، وهو يشبه زميل العمل الخبير في Workato الذي يولد وصفات سير العمل وموصلات البيانات من خلال محادثة طبيعية. لقد تم تدريبه على الملايين من نقاط البيانات من مجتمع Workato العام ". يعتقد فيسواناثان أن برنامج Workato Copilot سيقلل من حاجز أولئك الذين يمكنهم البناء داخل المؤسسة.

من المتوقع أن يساعد Copilot المستخدمين من خلال توفير الدعم أثناء الإعداد ، وتعلم إمكانات جديدة ، واكتشاف ما يجب إنشاؤه بعد ذلك ، وتقديم التوصيات ، وتقديم مساعدة فورية في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تشتمل أداة التشغيل الآلي للمؤسسات في Workato بالفعل على RecipeIQ ، ونماذج AI / ML الخاصة بها ، والتي توفر تخطيط البيانات ، والمنطق ، وتوصيات الخطوة التالية. من خلال دمج نماذج OpenAI ، يهدف Workato إلى زيادة تبسيط تطوير الأتمتة والتكامل ، وتبسيط العملية للشركات لتبني تقنيتها.

بالإضافة إلى ذلك ، صرحت الشركة أن هذا التعاون يضمن قدرات أمنية وحوكمة قوية ، مما يتيح تعاونًا واثقًا بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأعمال ويقود العمليات الفعالة على نطاق واسع.

نظرًا لأن الشركات تعطي الأولوية بشكل متزايد للكفاءة والسرعة في عملياتها ، تواصل شركات التكنولوجيا الاستثمار في التطورات داخل مساحة low-code no-code. نظرًا لأن منصات مثل Workato تدمج القدرات المتقدمة ، فمن المتوقع أن تتبنى المزيد من الشركات مثل هذه الحلول ، مما يؤدي إلى زيادة محتملة في عمليات التعاون الناجحة وجهود أتمتة الأعمال.

