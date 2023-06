Workato, platforma automatyzacji dla przedsiębiorstw, ogłosiła strategiczne partnerstwo z OpenAI, mające na celu włączenie wielu modeli sztucznej inteligencji i przyszłych wersji do platformy Workato o niskim kodzie /no-code. Współpraca ta ma na celu ułatwienie procesu tworzenia automatyzacji i integracji poprzez wykorzystanie możliwości generatywnej sztucznej inteligencji.

Dzięki temu nowemu partnerstwu Workato ma zamiar wprowadzić mnóstwo nowych funkcji. Jedną z nich jest Workato Copilots, która umożliwia użytkownikom tworzenie automatyzacji i konektorów aplikacji za pomocą prostych opisów w języku angielskim. Integracja łączności AI pozwala klientom na włączenie generatywnych możliwości AI do swoich automatyzacji za pośrednictwem konektora Workato OpenAI.

Kolejną innowacyjną funkcją jest WorkbotGPT, przeznaczony dla użytkowników do interakcji z aplikacjami korporacyjnymi i danymi w sposób konwersacyjny za pośrednictwem popularnych aplikacji do czatowania, takich jak Slack i Microsoft Teams.

Gautham Viswanathan, założyciel Workato i dyrektor ds. produktów i inżynierii, rozmawiał z VentureBeat o funkcji Copilot: "Zbudowany przy użyciu modeli OpenAI, Copilot jest jak współpracownik-ekspert Workato, który generuje receptury przepływu pracy i łączniki danych poprzez naturalną konwersację. Został on przeszkolony na milionach punktów danych z publicznej społeczności Workato". Viswanathan uważa, że Workato Copilot jeszcze bardziej obniży barierę dla tych, którzy mogą budować w organizacji.

Oczekuje się, że Copilot będzie pomagał użytkownikom, zapewniając wsparcie podczas wdrażania, uczenia się nowych możliwości, odkrywania, co należy zbudować w następnej kolejności, oferowania rekomendacji i dostarczania natychmiastowej pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Narzędzie do automatyzacji dla przedsiębiorstw Workato zawiera już RecipeIQ, własne modele AI/ML, które zapewniają mapowanie danych, logikę i zalecenia dotyczące kolejnych kroków. Integrując modele OpenAI, Workato dąży do dalszego usprawnienia automatyzacji i rozwoju integracji, upraszczając proces wdrażania technologii przez firmy.

Ponadto firma stwierdziła, że współpraca ta zapewnia solidne możliwości w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania, umożliwiając pewną współpracę między zespołami IT i biznesowymi oraz napędzając wydajne operacje na dużą skalę.

Platformy takie jak Workato i AppMaster torują drogę firmom do przyjęcia rozwiązań low-code i no-code w zakresie automatyzacji i integracji. AppMaster to potężna platforma no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Platforma ta umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych, logiki biznesowej i interfejsów API, a wszystko to bez pisania ani jednej linii kodu. Funkcje takie jak integracja łączności AI i Workato Copilots pokazują, jak platformy automatyzacji nieustannie wprowadzają innowacje i przesuwają granice tego, co można osiągnąć dzięki rozwiązaniom low-code /no-code.

Ponieważ firmy coraz częściej stawiają na wydajność i szybkość w swoich działaniach, firmy technologiczne nadal inwestują w postępy w przestrzeni low-code i no-code. Ponieważ platformy takie jak Workato integrują zaawansowane możliwości, oczekuje się, że więcej firm przyjmie takie rozwiązania, co spowoduje potencjalny wzrost udanej współpracy i wysiłków na rzecz automatyzacji biznesu.

Chcesz zintegrować rozwiązania low-code i no-code z operacjami biznesowymi? Dowiedz się, jak stworzyć aplikację bez kodowania w naszym pełnym przewodniku na temat tworzenia aplikacji bez kodowania / z niskim kodowaniem na 2022 rok lub dowiedz się, jak stworzyć aplikację od podstaw, korzystając z naszego przewodnika krok po kroku.