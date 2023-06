Workato, plateforme d'automatisation d'entreprise, a annoncé un partenariat stratégique avec OpenAI, visant à incorporer de multiples modèles d'IA et de futures versions dans la plateforme low-code/no-code de Workato. Cette collaboration vise à faciliter le processus de création d'automatisations et d'intégrations en tirant parti des capacités génératives de l'IA.

Avec ce nouveau partenariat, Workato est prêt à introduire une pléthore de nouvelles fonctionnalités. L'une d'entre elles est Workato Copilots, qui permet aux utilisateurs de créer des automatismes et des connecteurs d'applications à l'aide de descriptions en langage clair. L'intégration de la connectivité IA permet aux clients d'incorporer des capacités d'IA générative dans leurs automatismes via le connecteur OpenAI de Workato.

Une autre fonctionnalité innovante est WorkbotGPT, conçue pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec les applications et les données de l'entreprise de manière conversationnelle par le biais d'applications de chat populaires telles que Slack et Microsoft Teams.

Gautham Viswanathan, fondateur et responsable des produits et de l'ingénierie de Workato, s'est entretenu avec VentureBeat au sujet de la fonctionnalité Copilot : "Construit à partir de modèles OpenAI, le Copilote est comme un collègue expert de Workato qui génère des recettes de flux de travail et des connecteurs de données par le biais d'une conversation naturelle. Il a été formé sur des millions de points de données provenant de la communauté publique de Workato". Viswanathan pense que Workato Copilot abaissera encore la barrière pour ceux qui peuvent construire au sein d'une organisation.

Le Copilote est censé aider les utilisateurs en leur apportant un soutien lors de l'intégration, en apprenant de nouvelles capacités, en découvrant ce qu'il faut construire ensuite, en offrant des recommandations et en fournissant une assistance instantanée en cas de panne.

L'outil d'automatisation d'entreprise de Workato intègre déjà RecipeIQ, ses propres modèles d'IA/ML, qui fournissent une cartographie des données, une logique et des recommandations pour les étapes suivantes. En intégrant les modèles d'OpenAI, Workato vise à rationaliser davantage le développement de l'automatisation et de l'intégration, simplifiant ainsi le processus d'adoption de sa technologie par les entreprises.

En outre, l'entreprise a déclaré que cette collaboration garantit de solides capacités de sécurité et de gouvernance, permettant une collaboration confiante entre les équipes informatiques et commerciales et conduisant à des opérations efficaces à l'échelle.

Des plateformes telles que Workato et AppMaster ouvrent la voie à l'adoption par les entreprises des solutions low-code et no-code en matière d'automatisation et d'intégration. AppMaster est une puissante plateforme no-code pour la création d'applications backend, web et mobiles. Cette plateforme permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, une logique commerciale et des API, le tout sans écrire une seule ligne de code. Des fonctionnalités telles que l'intégration de la connectivité AI et les copilotes Workato démontrent comment les plateformes d'automatisation innovent continuellement et repoussent les limites de ce qui peut être réalisé avec des solutions low-code/no-code.

Alors que les entreprises privilégient de plus en plus l'efficacité et la rapidité dans leurs opérations, les sociétés technologiques continuent d'investir dans des avancées au sein de l'espace low-code et no-code. Comme les plateformes comme Workato intègrent des capacités avancées, on s'attend à ce que de plus en plus d'entreprises adoptent de telles solutions, ce qui se traduira par une augmentation potentielle des collaborations fructueuses et des efforts d'automatisation des affaires.

