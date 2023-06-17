Платформа автоматизации предприятий Workato объявила о стратегическом партнерстве с OpenAI, направленном на включение многочисленных моделей ИИ и будущих релизов в платформу Workato с низким кодом/no-code. Это сотрудничество призвано облегчить процесс создания автоматизации и интеграций за счет использования возможностей генеративного ИИ.

Благодаря новому партнерству Workato собирается представить множество новых функций. Одним из заметных дополнений является Workato Copilots, которая позволяет пользователям создавать автоматизацию и коннекторы приложений с помощью описаний на простом английском языке. Интеграция возможности подключения ИИ позволяет клиентам включать возможности генеративного ИИ в свои автоматизированные процессы с помощью коннектора OpenAI от Workato.

Еще одна инновационная функция - WorkbotGPT, предназначенная для взаимодействия пользователей с корпоративными приложениями и данными в разговорной манере через популярные чат-приложения, такие как Slack и Microsoft Teams.

Гаутам Вишванатан, основатель и руководитель отдела продуктов и разработок Workato, рассказал VentureBeat о функции Copilot: "Созданный с использованием моделей OpenAI, Copilot - это как коллега-эксперт Workato, который генерирует рецепты рабочего процесса и соединяет данные через естественный разговор. Он был обучен на миллионах точек данных из публичного сообщества Workato". Вишванатан считает, что Workato Copilot еще больше снизит барьер для тех, кто может строить внутри организации.

Ожидается, что Copilot будет помогать пользователям, оказывая поддержку при вводе в эксплуатацию, изучая новые возможности, определяя, что строить дальше, предлагая рекомендации и оказывая мгновенную помощь в устранении неполадок.

Инструмент автоматизации предприятий Workato уже включает RecipeIQ, собственные модели AI/ML, которые обеспечивают сопоставление данных, логику и рекомендации по следующим шагам. Интегрируя модели OpenAI, Workato стремится еще больше упростить разработку средств автоматизации и интеграции, упрощая процесс внедрения своей технологии для предприятий.

Кроме того, компания заявила, что это сотрудничество гарантирует надежную безопасность и возможности управления, обеспечивая уверенное сотрудничество между ИТ- и бизнес-командами и способствуя эффективным операциям в масштабе.

Такие платформы, как Workato и AppMaster, прокладывают предприятиям путь к внедрению low-code и no-code решений в области автоматизации и создания интеграций. AppMaster - это мощная no-code платформа для создания backend, web и мобильных приложений. Эта платформа позволяет пользователям визуально создавать модели данных, бизнес-логику и API, не написав ни строчки кода. Такие функции, как интеграция AI-соединений и Workato Copilots, демонстрируют, как платформы автоматизации постоянно внедряют инновации и расширяют границы того, чего можно достичь с помощью решений с низким кодом/no-code.

Поскольку предприятия все чаще отдают предпочтение эффективности и скорости в своей деятельности, технологические компании продолжают инвестировать в развитие low-code и no-code. Ожидается, что по мере того, как платформы, подобные Workato, будут интегрировать передовые возможности, все больше компаний будут принимать такие решения, что приведет к потенциальному росту успешного сотрудничества и усилий по автоматизации бизнеса.

Заинтересованы в интеграции решений low-code и no-code в свои бизнес-операции? Узнайте, как разработать приложение без кодирования в нашем полном руководстве по low-code/no-code разработке приложений или изучите, как создать приложение с нуля с помощью нашего пошагового руководства.