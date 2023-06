Platform otomasi perusahaan, Workato, telah mengumumkan kemitraan strategis dengan OpenAI, yang bertujuan untuk menggabungkan beberapa model AI dan rilis mendatang ke dalam platform kode rendah/ no-code Workato. Kolaborasi ini berupaya memfasilitasi proses terciptanya otomatisasi dan integrasi dengan memanfaatkan kemampuan AI generatif.

Dengan kemitraan baru ini, Workato akan memperkenalkan banyak fitur baru. Satu tambahan penting adalah Workato Copilots, yang memungkinkan pengguna membuat otomatisasi dan konektor aplikasi melalui deskripsi sederhana dalam bahasa Inggris. Integrasi konektivitas AI memungkinkan pelanggan menggabungkan kemampuan AI generatif dalam otomatisasi mereka melalui konektor OpenAI Workato.

Fitur inovatif lainnya adalah WorkbotGPT, yang dirancang bagi pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi dan data perusahaan secara percakapan melalui aplikasi obrolan populer seperti Slack dan Microsoft Teams.

Gautham Viswanathan, Pendiri dan Kepala Produk dan Teknik Workato, berbicara kepada VentureBeat tentang fitur Copilot: “Dibangun menggunakan model OpenAI, Copilot seperti rekan kerja ahli Workato yang menghasilkan resep alur kerja dan konektor data melalui percakapan alami. Ini telah dilatih pada jutaan titik data dari komunitas publik Workato.” Viswanathan percaya bahwa Workato Copilot akan semakin menurunkan penghalang bagi mereka yang dapat membangun dalam sebuah organisasi.

Copilot diharapkan dapat membantu pengguna dengan memberikan dukungan selama orientasi, mempelajari kemampuan baru, menemukan apa yang harus dibuat selanjutnya, menawarkan rekomendasi, dan memberikan bantuan pemecahan masalah secara instan.

Alat otomasi perusahaan Workato sudah menggabungkan RecipeIQ, model AI/ML-nya sendiri, yang menyediakan pemetaan data, logika, dan rekomendasi langkah selanjutnya. Dengan mengintegrasikan model-model OpenAI, Workato bertujuan untuk lebih merampingkan pengembangan otomatisasi dan integrasi, menyederhanakan proses bagi bisnis untuk mengadopsi teknologinya.

Selain itu, perusahaan menyatakan bahwa kolaborasi ini memastikan kemampuan keamanan dan tata kelola yang kuat, memungkinkan kolaborasi yang meyakinkan antara tim TI dan bisnis, serta mendorong operasi yang efisien dalam skala besar.

Platform seperti Workato dan AppMaster are paving the way for businesses to adopt low-code and no-code solutions in automation and integration building. AppMaster is a powerful no-code platform for creating backend, web, and mobile applications. This platform allows users to visually create data models, business logic, and APIs, all without writing a single line of code. Features like the integration of AI connectivity and Workato Copilots demonstrate how automation platforms are continuously innovating and pushing the boundaries of what can be achieved with low-code/ no-code solutions.

Karena bisnis semakin memprioritaskan efisiensi dan kecepatan dalam operasi mereka, perusahaan teknologi terus berinvestasi dalam kemajuan dalam ruang low-code dan no-code. Karena platform seperti Workato mengintegrasikan kemampuan tingkat lanjut, lebih banyak perusahaan diharapkan untuk mengadopsi solusi semacam itu, menghasilkan potensi peningkatan kolaborasi yang berhasil dan upaya otomasi bisnis.

