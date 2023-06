엔터프라이즈 자동화 플랫폼인 Workato는 Workato의 로우코드/ no-code 플랫폼에 여러 AI 모델과 향후 릴리스를 통합하는 것을 목표로 OpenAI와의 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협업은 제너레이티브 AI 기능을 활용하여 자동화 및 통합 생성 프로세스를 촉진하고자 합니다.

이 새로운 파트너십을 통해 Workato는 수많은 새로운 기능을 소개할 예정입니다. 주목할 만한 추가 기능 중 하나는 Workato Copilots로, 사용자는 평이한 영어 설명을 통해 자동화 및 애플리케이션 커넥터를 구축할 수 있습니다. AI 연결 통합을 통해 고객은 Workato의 OpenAI 커넥터를 통해 자동화 내에서 생성 AI 기능을 통합할 수 있습니다.

또 다른 혁신적인 기능은 사용자가 Slack 및 Microsoft Teams와 같은 인기 있는 채팅 앱을 통해 대화 방식으로 엔터프라이즈 애플리케이션 및 데이터와 상호 작용할 수 있도록 설계된 WorkbotGPT입니다.

Workato의 창립자이자 제품 및 엔지니어링 책임자인 Gautham Viswanathan은 VentureBeat에 Copilot 기능에 대해 다음과 같이 말했습니다. Workato의 공개 커뮤니티에서 수백만 개의 데이터 포인트에 대해 교육을 받았습니다.” Viswanathan은 Workato Copilot이 조직 내에서 구축할 수 있는 사람들의 장벽을 더욱 낮출 것이라고 믿습니다.

Copilot은 온보딩 동안 지원을 제공하고, 새로운 기능을 배우고, 다음에 빌드할 항목을 찾고, 권장 사항을 제공하고, 즉각적인 문제 해결 지원을 제공하여 사용자를 지원할 것으로 예상됩니다.

Workato의 엔터프라이즈 자동화 도구는 데이터 매핑, 논리 및 다음 단계 권장 사항을 제공하는 자체 AI/ML 모델인 RecipeIQ를 이미 통합하고 있습니다. OpenAI의 모델을 통합함으로써 Workato는 자동화 및 통합 개발을 더욱 능률화하고 기업이 기술을 채택하는 프로세스를 단순화하는 것을 목표로 합니다.

또한 회사는 이 협업이 강력한 보안 및 거버넌스 기능을 보장하여 IT 팀과 비즈니스 팀 간의 확실한 협업을 가능하게 하고 규모에 따라 효율적인 운영을 추진한다고 밝혔습니다.

Workato 및 AppMaster are paving the way for businesses to adopt low-code and no-code solutions in automation and integration building. AppMaster is a powerful no-code platform for creating backend, web, and mobile applications. This platform allows users to visually create data models, business logic, and APIs, all without writing a single line of code. Features like the integration of AI connectivity and Workato Copilots demonstrate how automation platforms are continuously innovating and pushing the boundaries of what can be achieved with low-code/ no-code solutions.

기업이 운영 효율성과 속도를 점점 더 우선시함에 따라 기술 회사는 low-code 및 no-code 공간 내에서 발전에 지속적으로 투자하고 있습니다. Workato와 같은 플랫폼이 고급 기능을 통합함에 따라 더 많은 회사가 이러한 솔루션을 채택하여 성공적인 협업 및 비즈니스 자동화 노력이 잠재적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

low-code no-code 솔루션을 비즈니스 운영에 통합하는 데 관심이 있으십니까? 2022년 노코드/로우코드 앱 개발에 대한 전체 가이드 에서 코딩 없이 앱을 개발하는 방법을 알아보거나 단계별 가이드를 통해 처음부터 앱을 만드는 방법을 살펴보세요.