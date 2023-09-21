ServiceNow'un Vancouver Now Platformu Sürümü, Gelişmiş Özelliklerle Genişleyen Beceri Açığının üstesinden gelmeyi amaçlıyor

Teknoloji devi ServiceNow , işgücündeki yaygın beceri eksiklikleri sorunuyla yüzleşmek için ortak bir çaba içinde, Now Platformunun Vancouver sürümünde bir dizi yeni işlevi açıkladı.

The Manpower Group tarafından 2023 yılında yapılan bir araştırma, şirketlerin neredeyse %80'inin gerekli roller için yetenek alımıyla boğuştuğunu ortaya çıkardı. Raporda, beceri açığının son 17 yılda şimdiye kadarki en geniş seviyede olduğu vurgulandı. Artan bu sorunla mücadele etmek için ServiceNow, en son platform yenilikleriyle öne çıkıyor.

Now Platformunun Vancouver sürümü, çalışanların beceri setleri hakkındaki bilgileri derlemek, doğrulamak ve güncellemek için yapay zekanın gücünden yararlanan Çalışan Büyümesi ve Gelişimi (EGD) adlı bir özelliği içeriyor. Liderler, kuruluşlarında var olan yeteneklere ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde etmek ve böylece daha bilinçli kararlar vermek için bu verilerden yararlanabilir.

EGD ayrıca yöneticilere, personelleri için beceri gelişimini bireyin kariyer hedefleriyle uyumlu hale getiren büyüme stratejileri tasarlama yetkisi verir.

ServiceNow baş insan sorumlusu Jacqui Canney, bir şirketin dönüşümünde becerilerin tamamlayıcı rolünü vurguladı. "Çalışan Büyümesi ve Gelişimi çözümüyle, insanların daha kapsayıcı, etkili fırsatlar ve gelişmiş erişilebilirlik ile gelişmelerini sağlamak için yapay zekayı kullanıyoruz" diye açıklıyor. Canney, yeni aracı iş gücü gelişiminin geleceği için temel bir itici güç olarak tanımlıyor ve organizasyonel büyümeyi optimize ederken çalışanların beceri gelişimini vurguluyor.

ServiceNow, EGD'nin yanı sıra yapay zekayı Now Platformundaki diğer birçok ürüne entegre etti. Buna BT Hizmet Yönetimi (ITSM), Müşteri Hizmetleri Yönetimi (CSM), İK Hizmet Sunumu (HRSD) ve Yaratıcı dahildir.

Vancouver baskısı başka heyecan verici özelliklerle birlikte geliyor. Bunların arasında üçüncü taraf uygulamalarla ilgili siber risklerin yönetimini kolaylaştıran Yazılım Malzeme Listesi (SBOM) yönetimi de yer alıyor.

Now Platform Vancouver aynı zamanda güvenlik açısından da çıtayı yükseltiyor. Buna ek olarak konum, ağ, kullanıcı riski ve cihazlar gibi risk parametrelerine göre erişimi düzenleyen ServiceNow Sıfır Güven Erişimi de sunuluyor. Bu arada, Üçüncü Taraf Risk Yönetimi artık otomatikleştirilmiş risk anketleri ve durum tespiti iş akışları sunuyor.

ServiceNow, kuruluşların iş gücü geliştirmeyle ilgilenme şeklini yeniden şekillendirirken, AppMaster gibi diğer platformlar da işletmelerin uygulama geliştirmeye yaklaşımında devrim yaratıyor. Tıpkı ServiceNow iş gücü becerileri için yaptığı gibi, işletmeler no-code araçlarla uygulama geliştirme süreçlerini hızlandırabilir ve teknik alanlardaki beceri boşluklarını kapatabilir.