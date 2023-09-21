يهدف إصدار فانكوفر لمنصة Now من ServiceNow إلى معالجة فجوة المهارات الآخذة في الاتساع باستخدام الميزات المتقدمة

في جهد متضافر لمواجهة المشكلة واسعة النطاق المتمثلة في نقص المهارات في القوى العاملة، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة ServiceNow عن مجموعة من الوظائف الجديدة في إصدار فانكوفر لمنصة Now Platform.

كشفت دراسة أجرتها The Manpower Group عام 2023 أن ما يقرب من 80% من الشركات تتصارع مع توظيف المواهب في الأدوار المطلوبة. وأبرز التقرير أن فجوة المهارات هي الأكبر على الإطلاق خلال السنوات الـ 17 الماضية. لمكافحة هذه المشكلة المتفاقمة، تقدم ServiceNow قفزة للأمام بأحدث ابتكاراتها في النظام الأساسي.

يتضمن إصدار فانكوفر من Now Platform ميزة تسمى "نمو الموظفين وتطويرهم" (EGD)، والتي تسخر قوة الذكاء الاصطناعي لتجميع المعلومات حول مجموعات مهارات الموظفين والتحقق من صحتها وتحديثها. يمكن للقادة الاستفادة من هذه البيانات للحصول على نظرة شاملة للمواهب الموجودة داخل مؤسستهم، وبالتالي إصدار أحكام أكثر استنارة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل برنامج EGD على تمكين المديرين من تصميم استراتيجيات النمو لموظفيهم والتي تعمل على تنسيق تقدم المهارات مع الطموحات المهنية للفرد.

وشددت جاكي كاني، كبير مسؤولي الأفراد في ServiceNow ، على الدور الأساسي للمهارات في تحول الشركة. وتشرح قائلة: "من خلال حل نمو الموظفين وتطويرهم، نستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص من التطور بمزيد من الشمولية والفرص المؤثرة وتحسين إمكانية الوصول". يصف كاني الأداة الجديدة بأنها محرك رئيسي لمستقبل تطوير القوى العاملة، مع التركيز على تنمية مهارات الموظفين مع تحسين النمو التنظيمي.

إلى جانب EGD، قامت ServiceNow بدمج الذكاء الاصطناعي في العديد من المنتجات الأخرى عبر منصة Now Platform. يتضمن ذلك إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، وإدارة خدمة العملاء (CSM)، وتقديم خدمات الموارد البشرية (HRSD)، والمنشئ.

تأتي نسخة فانكوفر مع العديد من الميزات المثيرة الأخرى. ومن بينها إدارة قائمة مواد البرامج (SBOM)، التي تسهل إدارة المخاطر السيبرانية المتعلقة بتطبيقات الطرف الثالث.

تعمل منصة Now Platform Vancouver أيضًا على رفع مستوى الرهان من حيث الأمان. إحدى الإضافات هي ServiceNow Zero Trust Access الذي يمنح الوصول بناءً على معلمات المخاطر، بما في ذلك الموقع والشبكة ومخاطر المستخدم والأجهزة. وفي الوقت نفسه، تقدم إدارة مخاطر الطرف الثالث الآن استبيانات آلية للمخاطر وسير عمل العناية الواجبة.

بينما تعمل ServiceNow على إعادة تشكيل الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع تطوير القوى العاملة لديها، فإن منصات أخرى مثل AppMaster تُحدث ثورة في كيفية تعامل الشركات مع تطوير التطبيقات. باستخدام الأدوات no-code ، يمكن للشركات تسريع عملية تطوير التطبيقات الخاصة بها وسد فجوات المهارات في المجالات التقنية، تمامًا كما تفعل ServiceNow بالنسبة لمهارات القوى العاملة.