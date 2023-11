Wydanie platformy Now w Vancouver od ServiceNow ma na celu zaradzenie rosnącej luce w umiejętnościach za pomocą zaawansowanych funkcji

Podejmując wspólne wysiłki, aby stawić czoła powszechnemu problemowi niedoborów umiejętności siły roboczej, technologiczny gigant ServiceNow zaprezentował szereg nowatorskich funkcjonalności w wersji platformy Now w Vancouver.

Badanie przeprowadzone w 2023 roku przez The Manpower Group wykazało, że prawie 80% firm ma trudności z rekrutacją talentów na wymagane stanowiska. W raporcie podkreślono, że luka w umiejętnościach jest największa w historii od 17 lat. Aby zaradzić temu narastającemu problemowi, ServiceNow wprowadza najnowsze innowacje w zakresie platform.

Wersja platformy Now w Vancouver zawiera funkcję o nazwie Rozwój i rozwój pracowników (EGD), która wykorzystuje moc sztucznej inteligencji do kompilowania, sprawdzania i aktualizowania informacji o zestawach umiejętności pracowników. Liderzy mogą wykorzystać te dane, aby uzyskać kompleksowy przegląd talentów istniejących w ich organizacji, co umożliwi im dokonywanie bardziej świadomych ocen.

EGD dodatkowo upoważnia menedżerów do projektowania strategii rozwoju dla swoich pracowników, które harmonizują rozwój umiejętności z ambicjami zawodowymi jednostki.

Jacqui Canney, dyrektor ds. kadr w ServiceNow, podkreśliła integralną rolę umiejętności w transformacji firmy. „Dzięki rozwiązaniu dotyczącemu rozwoju i rozwoju pracowników wykorzystujemy sztuczną inteligencję, aby umożliwić ludziom ewolucję zapewniającą większą integrację, znaczące możliwości i lepszą dostępność” – wyjaśnia. Canney opisuje nowe narzędzie jako kluczowy czynnik wpływający na przyszłość rozwoju siły roboczej, kładąc nacisk na rozwój umiejętności pracowników przy jednoczesnej optymalizacji rozwoju organizacji.

Oprócz EGD ServiceNow zintegrowała sztuczną inteligencję z kilkoma innymi produktami na platformie Now. Obejmuje to zarządzanie usługami IT (ITSM), zarządzanie obsługą klienta (CSM), świadczenie usług HRSD (HRSD) i Kreator.

Wersja Vancouver zawiera kilka innych ekscytujących funkcji. Wśród nich znajduje się zarządzanie Software Bill of Materials (SBOM), które ułatwia zarządzanie ryzykami cybernetycznymi związanymi z aplikacjami firm trzecich.

Platforma Now Vancouver podnosi również stawkę pod względem bezpieczeństwa. Dodatkiem jest usługa ServiceNow Zero Trust Access, która przyznaje dostęp na podstawie parametrów ryzyka, w tym lokalizacji, sieci, ryzyka użytkownika i urządzeń. Tymczasem Dział Zarządzania Ryzykiem Osób Trzecich oferuje teraz zautomatyzowane kwestionariusze ryzyka i przepływy pracy związane z należytą starannością.

Podczas gdy ServiceNow zmienia sposób, w jaki organizacje radzą sobie z rozwojem swoich pracowników, inne platformy, takie jak AppMaster , rewolucjonizują sposób, w jaki firmy podchodzą do tworzenia aplikacji. Dzięki narzędziom no-code firmy mogą przyspieszyć proces tworzenia aplikacji i wypełnić luki w umiejętnościach w obszarach technicznych, tak jak ServiceNow robi to w przypadku umiejętności pracowników.