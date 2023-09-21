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ServiceNow 在温哥华发布 Now 平台，旨在通过高级功能解决不断扩大的技能差距

Sep 21, 2023
ServiceNow 在温哥华发布 Now 平台，旨在通过高级功能解决不断扩大的技能差距

为了共同努力解决劳动力中普遍存在的技能缺陷问题，科技巨头ServiceNow在温哥华发布的 Now Platform 中推出了一系列新颖的功能。

The Manpower Group 2023 年的一项研究显示，近 80% 的公司正在努力招聘所需职位的人才。报告强调，技能差距是过去 17 年来最大的。为了解决这一日益严重的问题， ServiceNow凭借其最新的平台创新取得了飞跃发展。

Now Platform 的温哥华版本包含一项名为“员工成长与发展”(EGD) 的功能，该功能利用人工智能的力量来编译、验证和更新有关员工技能组合的信息。领导者可以利用这些数据来全面了解组织内的人才，从而做出更明智的判断。

EGD 还使管理人员能够为其员工设计成长战略，使技能进步与个人职业抱负相协调。

ServiceNow首席人力官 Jacqui Canney 强调了技能对于公司转型的不可或缺的作用。 “通过员工成长和发展解决方案，我们利用人工智能使人们能够以更具包容性、更有影响力的机会和更好的可及性来发展，”她解释道。坎尼将新工具描述为未来劳动力发展的关键驱动力，强调员工的技能发展，同时优化组织发展。

除了 EGD 之外， ServiceNow还将 AI 集成到 Now 平台上的其他几个产品中。这包括 IT 服务管理 (ITSM)、客户服务管理 (CSM)、人力资源服务交付 (HRSD) 和 Creator。

温哥华版还具有其他一些令人兴奋的功能。其中包括软件物料清单（SBOM）管理，有助于管理与第三方应用程序相关的网络风险。

Now Platform 温哥华还提高了安全性。另外还有 ServiceNow 零信任访问，它根据风险参数（包括位置、网络、用户风险和设备）授予访问权限。与此同时，第三方风险管理现在提供自动化风险调查问卷和尽职调查工作流程。

虽然ServiceNow正在重塑组织处理劳动力发展的方式，但AppMaster等其他平台正在彻底改变企业处理应用程序开发的方式。借助no-code工具，企业可以加快应用程序开发流程并缩小技术领域的技能差距，就像ServiceNow在劳动力技能方面所做的那样。

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