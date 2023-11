En un esfuerzo concertado para enfrentar el problema generalizado del déficit de habilidades en la fuerza laboral, el gigante tecnológico ServiceNow ha presentado una serie de funcionalidades novedosas en el lanzamiento de Now Platform en Vancouver.

Un estudio de 2023 realizado por The Manpower Group reveló que casi el 80% de las empresas están lidiando con la contratación de talentos para los puestos requeridos. El informe destacó que la brecha de habilidades es la más amplia que jamás haya existido en los últimos 17 años. Para combatir este problema cada vez mayor, ServiceNow da un paso adelante con sus últimas innovaciones en plataforma.

El lanzamiento de Vancouver de Now Platform incorpora una función denominada Crecimiento y desarrollo de empleados (EGD), que aprovecha el poder de la IA para compilar, validar y actualizar información sobre las habilidades de los empleados. Los líderes pueden aprovechar estos datos para obtener una visión general completa de los talentos que existen dentro de su organización, emitiendo así juicios más informados.

Además, EGD permite a los gerentes diseñar estrategias de crecimiento para su personal que armonicen el avance de habilidades con las ambiciones profesionales del individuo.

Jacqui Canney, directora de personal de ServiceNow, destacó el papel integral de las habilidades para la transformación de una empresa. "Con la solución de Crecimiento y Desarrollo de Empleados, utilizamos la IA para permitir que las personas evolucionen con mayor inclusión, oportunidades impactantes y accesibilidad mejorada", explica. Canney describe la nueva herramienta como un impulsor clave para el futuro del desarrollo de la fuerza laboral, enfatizando el desarrollo de habilidades de los empleados mientras optimiza el crecimiento organizacional.

Además de EGD, ServiceNow ha integrado la IA en varios otros productos de la plataforma Now. Esto incluye Gestión de servicios de TI (ITSM), Gestión de servicios al cliente (CSM), Prestación de servicios de recursos humanos (HRSD) y Creator.

La edición de Vancouver viene con otras características interesantes. Entre ellos se encuentra la gestión de Software Bill of Materials (SBOM), que facilita la gestión de riesgos cibernéticos relacionados con aplicaciones de terceros.

La Now Platform Vancouver también sube la apuesta en términos de seguridad. Una adición es ServiceNow Zero Trust Access que otorga acceso según parámetros de riesgo, incluida la ubicación, la red, el riesgo del usuario y los dispositivos. Mientras tanto, Third Party Risk Management ofrece ahora cuestionarios de riesgo automatizados y flujos de trabajo de diligencia debida.

Mientras ServiceNow está remodelando la forma en que las organizaciones abordan el desarrollo de su fuerza laboral, otras plataformas como AppMaster están revolucionando la forma en que las empresas abordan el desarrollo de aplicaciones. Con herramientas no-code, las empresas pueden acelerar el proceso de desarrollo de aplicaciones y cerrar las brechas de habilidades en áreas técnicas, tal como lo está haciendo ServiceNow con las habilidades de la fuerza laboral.