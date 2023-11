Lançamento em Vancouver da plataforma Now da ServiceNow visa abordar a crescente lacuna de habilidades com recursos avançados

Num esforço concertado para enfrentar a questão generalizada dos défices de competências na força de trabalho, a gigante tecnológica ServiceNow revelou uma série de novas funcionalidades no lançamento da Plataforma Now em Vancouver.

Um estudo de 2023 do The Manpower Group revelou que quase 80% das empresas estão lutando para recrutar talentos para as funções exigidas. O relatório destacou que a lacuna de competências é a maior de sempre nos últimos 17 anos. Para combater esse problema crescente, ServiceNow avança com suas mais recentes inovações de plataforma.

O lançamento da Now Platform em Vancouver incorpora um recurso chamado Employee Growth and Development (EGD), que aproveita o poder da IA ​​para compilar, validar e atualizar informações sobre os conjuntos de habilidades dos funcionários. Os líderes podem aproveitar estes dados para obter uma visão abrangente dos talentos que existem na sua organização, fazendo assim julgamentos mais informados.

A EGD também capacita os gestores a conceberem estratégias de crescimento para o seu pessoal que harmonizem o avanço das competências com as ambições profissionais do indivíduo.

Jacqui Canney, diretora de pessoal da ServiceNow, enfatizou o papel integral das competências para a transformação de uma empresa. “Com a solução Employee Growth and Development, estamos utilizando IA para permitir que as pessoas evoluam com mais inclusão, oportunidades impactantes e melhor acessibilidade”, explica ela. Canney descreve a nova ferramenta como um impulsionador chave para o futuro do desenvolvimento da força de trabalho, enfatizando o desenvolvimento de competências dos funcionários e ao mesmo tempo otimizando o crescimento organizacional.

Além do EGD, ServiceNow integrou IA em vários outros produtos da plataforma Now. Isso inclui gerenciamento de serviços de TI (ITSM), gerenciamento de atendimento ao cliente (CSM), entrega de serviços de RH (HRSD) e criador.

A edição Vancouver vem com vários outros recursos interessantes. Entre eles está o gerenciamento da Lista de Materiais de Software (SBOM), que facilita o gerenciamento de riscos cibernéticos relacionados a aplicações de terceiros.

A Now Platform Vancouver também aumenta a aposta em termos de segurança. Uma adição é o ServiceNow Zero Trust Access, que concede acesso com base em parâmetros de risco, incluindo localização, rede, risco do usuário e dispositivos. Enquanto isso, o Gerenciamento de Riscos de Terceiros agora oferece questionários de risco automatizados e fluxos de trabalho de due diligence.

Enquanto ServiceNow está remodelando a forma como as organizações lidam com o desenvolvimento de sua força de trabalho, outras plataformas como o AppMaster estão revolucionando a forma como as empresas abordam o desenvolvimento de aplicativos. Com ferramentas no-code, as empresas podem acelerar o processo de desenvolvimento de aplicativos e preencher lacunas de habilidades em áreas técnicas, assim como ServiceNow está fazendo com as habilidades da força de trabalho.