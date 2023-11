In een gezamenlijke inspanning om het wijdverbreide probleem van tekorten aan vaardigheden op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, heeft technologiegigant ServiceNow een reeks nieuwe functionaliteiten onthuld in de Vancouver-release van het Now Platform.

Uit een onderzoek uit 2023 van The Manpower Group blijkt dat bijna 80% van de bedrijven worstelt met de werving van talent voor de vereiste functies. Het rapport benadrukte dat de kloof in vaardigheden de grootste is die ooit in de afgelopen zeventien jaar is geweest. Om dit groeiende probleem te bestrijden, maakt ServiceNow een sprong voorwaarts met zijn nieuwste platforminnovaties.

De Vancouver-release van het Now Platform bevat een functie genaamd Employee Growth and Development (EGD), die de kracht van AI benut voor het verzamelen, valideren en bijwerken van informatie over de vaardigheden van werknemers. Leiders kunnen deze gegevens gebruiken om een ​​uitgebreid overzicht te krijgen van de talenten die binnen hun organisatie bestaan, waardoor ze beter geïnformeerde oordelen kunnen vellen.

EGD stelt managers bovendien in staat groeistrategieën voor hun personeel te ontwerpen die de ontwikkeling van vaardigheden afstemmen op de carrièreambities van het individu.

Jacqui Canney, chief people officer bij ServiceNow, benadrukte de integrale rol van vaardigheden voor de transformatie van een bedrijf. “Met de Employee Growth and Development-oplossing gebruiken we AI om mensen in staat te stellen zich te ontwikkelen met meer inclusiviteit, impactvolle kansen en verbeterde toegankelijkheid”, legt ze uit. Canney beschrijft de nieuwe tool als een belangrijke motor voor de toekomst van de ontwikkeling van het personeelsbestand, waarbij de nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van de vaardigheden van werknemers en tegelijkertijd de groei van de organisatie wordt geoptimaliseerd.

Naast de EGD heeft ServiceNow AI geïntegreerd in verschillende andere producten op het Now Platform. Dit omvat IT Service Management (ITSM), Customer Service Management (CSM), HR Service Delivery (HRSD) en Creator.

De Vancouver-editie wordt geleverd met verschillende andere opwindende functies. Daartoe behoort het Software Bill of Materials (SBOM)-beheer, dat het beheer van cyberrisico's met betrekking tot applicaties van derden vergemakkelijkt.

Het Now Platform Vancouver legt ook de lat hoger op het gebied van beveiliging. Een toevoeging is de ServiceNow Zero Trust Access die toegang verleent op basis van risicoparameters, waaronder locatie, netwerk, gebruikersrisico en apparaten. Ondertussen biedt Third Party Risk Management nu geautomatiseerde risicovragenlijsten en due diligence-workflows.

Terwijl ServiceNow de manier verandert waarop organisaties omgaan met de ontwikkeling van hun personeelsbestand, zorgen andere platforms zoals AppMaster voor een revolutie in de manier waarop bedrijven de ontwikkeling van applicaties benaderen. Met tools no-code kunnen bedrijven hun app-ontwikkelingsproces versnellen en de vaardigheidskloven op technisch gebied overbruggen, net zoals ServiceNow dat doet voor de vaardigheden van werknemers.