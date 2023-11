In einer konzertierten Anstrengung, das weit verbreitete Problem der Qualifikationsdefizite in der Belegschaft anzugehen, hat der Technologieriese ServiceNow in der Vancouver-Version der Now-Plattform eine Reihe neuartiger Funktionalitäten vorgestellt.

Eine Studie The Manpower Group aus dem Jahr 2023 ergab, dass fast 80 % der Unternehmen mit der Rekrutierung von Talenten für erforderliche Rollen zu kämpfen haben. In dem Bericht wurde hervorgehoben, dass die Qualifikationslücke so groß ist wie nie zuvor in den letzten 17 Jahren. Um dieses zunehmende Problem zu bekämpfen, treibt ServiceNow seine neuesten Plattforminnovationen voran.

Die Vancouver-Version der Now-Plattform enthält eine Funktion namens Employee Growth and Development (EGD), die die Leistungsfähigkeit der KI für die Zusammenstellung, Validierung und Aktualisierung von Informationen über die Fähigkeiten der Mitarbeiter nutzt. Führungskräfte können diese Daten nutzen, um einen umfassenden Überblick über die in ihrem Unternehmen vorhandenen Talente zu erhalten und so fundiertere Urteile zu fällen.

Darüber hinaus befähigt EGD Manager dazu, Wachstumsstrategien für ihr Personal zu entwickeln, die die Weiterentwicklung der Fähigkeiten mit den beruflichen Ambitionen des Einzelnen in Einklang bringen.

Jacqui Canney, Chief People Officer bei ServiceNow, betonte die entscheidende Rolle von Fähigkeiten für die Transformation eines Unternehmens. „Mit der Lösung für Mitarbeiterwachstum und -entwicklung nutzen wir KI, um es den Menschen zu ermöglichen, sich mit mehr Inklusion, wirkungsvollen Möglichkeiten und verbesserter Zugänglichkeit weiterzuentwickeln“, erklärt sie. Canney beschreibt das neue Tool als einen wichtigen Treiber für die Zukunft der Personalentwicklung, wobei der Schwerpunkt auf der Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter liegt und gleichzeitig das Organisationswachstum optimiert wird.

Neben dem EGD hat ServiceNow KI in mehrere andere Produkte auf der Now-Plattform integriert. Dazu gehören IT Service Management (ITSM), Customer Service Management (CSM), HR Service Delivery (HRSD) und Creator.

Die Vancouver-Edition verfügt über mehrere weitere aufregende Funktionen. Dazu gehört das Software Bill of Materials (SBOM)-Management, das die Verwaltung von Cyber-Risiken im Zusammenhang mit Anwendungen Dritter erleichtert.

Auch in puncto Sicherheit setzt die Now Platform Vancouver neue Maßstäbe. Eine Ergänzung ist der ServiceNow Zero Trust Access, der Zugriff auf der Grundlage von Risikoparametern gewährt, darunter Standort, Netzwerk, Benutzerrisiko und Geräte. Mittlerweile bietet Third Party Risk Management nun automatisierte Risikofragebögen und Due-Diligence-Workflows an.

Während ServiceNow die Art und Weise verändert, wie Unternehmen mit der Personalentwicklung umgehen, revolutionieren andere Plattformen wie AppMaster die Herangehensweise von Unternehmen an die Anwendungsentwicklung. Mit no-code Tools können Unternehmen ihren App-Entwicklungsprozess beschleunigen und Qualifikationslücken in technischen Bereichen schließen, genau wie ServiceNow dies bei den Qualifikationen der Belegschaft tut.