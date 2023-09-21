Выпуск платформы Now от ServiceNow в Ванкувере призван решить проблему растущего разрыва в навыках с помощью расширенных функций

В рамках согласованных усилий по решению широко распространенной проблемы нехватки навыков среди рабочей силы технологический гигант ServiceNow представил ряд новых функций в ванкуверской версии платформы Now.

Исследование The Manpower Group, проведенное в 2023 году, показало, что почти 80% компаний сталкиваются с проблемой подбора талантов на необходимые должности. В докладе подчеркивается, что разрыв в навыках является самым большим за последние 17 лет. Чтобы бороться с этой растущей проблемой, ServiceNow делает шаг вперед, предлагая свои новейшие инновации в платформе.

Версия платформы Now в Ванкувере включает функцию под названием «Рост и развитие сотрудников» (EGD), которая использует возможности искусственного интеллекта для сбора, проверки и обновления информации о наборе навыков сотрудников. Руководители могут использовать эти данные для получения комплексного обзора талантов, существующих в их организации, тем самым делая более обоснованные суждения.

EGD дополнительно дает менеджерам возможность разрабатывать стратегии роста для своего персонала, которые гармонизируют повышение квалификации с карьерными амбициями человека.

Жаки Кэнни, директор по персоналу ServiceNow, подчеркнула важную роль навыков в трансформации компании. «Благодаря решению для роста и развития сотрудников мы используем ИИ, чтобы дать людям возможность развиваться, обеспечивая большую инклюзивность, эффективные возможности и улучшенную доступность», — объясняет она. Кэнни описывает новый инструмент как ключевой фактор будущего развития рабочей силы, уделяя особое внимание развитию навыков сотрудников и одновременно оптимизируя рост организации.

Помимо EGD, ServiceNow интегрировала ИИ в несколько других продуктов на платформе Now. Сюда входят управление ИТ-услугами (ITSM), управление обслуживанием клиентов (CSM), предоставление услуг HR (HRSD) и Creator.

Версия для Ванкувера включает в себя несколько других интересных функций. Среди них — управление спецификациями программного обеспечения (SBOM), которое облегчает управление киберрисками, связанными со сторонними приложениями.

Платформа Now Vancouver также повышает ставку с точки зрения безопасности. Дополнением является доступ с нулевым доверием ServiceNow, который предоставляет доступ на основе параметров риска, включая местоположение, сеть, риск пользователя и устройства. Между тем, компания Third Party Risk Management теперь предлагает автоматизированные анкеты по рискам и рабочие процессы комплексной проверки.

В то время как ServiceNow меняет подходы организаций к развитию своих сотрудников, другие платформы, такие как AppMaster , революционизируют подходы компаний к разработке приложений. С помощью инструментов no-code компании могут ускорить процесс разработки приложений и устранить пробелы в навыках в технических областях, так же, как ServiceNow делает это с навыками сотрудников.