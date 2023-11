Le lancement à Vancouver de la plateforme Now de ServiceNow vise à combler le fossé grandissant des compétences grâce à des fonctionnalités avancées

Dans un effort concerté pour faire face au problème généralisé du déficit de compétences au sein de la main-d'œuvre, le géant de la technologie ServiceNow a dévoilé une gamme de nouvelles fonctionnalités dans la version de Vancouver de la plateforme Now.

Une étude réalisée en 2023 par The Manpower Group a révélé que près de 80 % des entreprises sont aux prises avec le recrutement de talents pour les postes requis. Le rapport souligne que le déficit de compétences est le plus large jamais enregistré au cours des 17 dernières années. Pour lutter contre ce problème proliférant, ServiceNow fait un pas en avant avec ses dernières innovations en matière de plateforme.

La version vancouvéroise de Now Platform intègre une fonctionnalité nommée Employee Growth and Development (EGD), qui exploite la puissance de l'IA pour compiler, valider et mettre à jour des informations sur les compétences des employés. Les dirigeants peuvent exploiter ces données pour obtenir un aperçu complet des talents qui existent au sein de leur organisation, et ainsi prendre des décisions plus éclairées.

EGD permet en outre aux managers de concevoir des stratégies de croissance pour leur personnel qui harmonisent l'évolution des compétences avec les ambitions professionnelles de chacun.

Jacqui Canney, directrice des ressources humaines chez ServiceNow, a souligné le rôle essentiel des compétences dans la transformation d'une entreprise. « Avec la solution de croissance et de développement des employés, nous utilisons l'IA pour permettre aux gens d'évoluer avec plus d'inclusion, des opportunités percutantes et une accessibilité améliorée », explique-t-elle. Canney décrit le nouvel outil comme un moteur clé pour l'avenir du développement de la main-d'œuvre, mettant l'accent sur le développement des compétences des employés tout en optimisant la croissance organisationnelle.

Outre l'EGD, ServiceNow a intégré l'IA dans plusieurs autres produits de la plateforme Now. Cela inclut la gestion des services informatiques (ITSM), la gestion du service client (CSM), la prestation de services RH (HRSD) et Creator.

L'édition Vancouver comprend plusieurs autres fonctionnalités intéressantes. Parmi eux, la gestion des Software Bill of Materials (SBOM), qui facilite la gestion des cyber-risques liés aux applications tierces.

La Now Platform Vancouver place également la barre encore plus haut en termes de sécurité. Un ajout est le ServiceNow Zero Trust Access qui accorde un accès en fonction de paramètres de risque, notamment l'emplacement, le réseau, le risque utilisateur et les appareils. Parallèlement, Third Party Risk Management propose désormais des questionnaires automatisés sur les risques et des workflows de due diligence.

Alors que ServiceNow remodèle la façon dont les organisations gèrent le développement de leur main-d'œuvre, d'autres plates-formes comme AppMaster révolutionnent la façon dont les entreprises abordent le développement d'applications. Grâce aux outils no-code, les entreprises peuvent accélérer leur processus de développement d'applications et combler les déficits de compétences dans les domaines techniques, tout comme ServiceNow le fait pour les compétences de la main-d'œuvre.