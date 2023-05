Etkileyici pazarlama ve içerik oluşturucu ekonomisine yönelik bir destek için Phyllo, kimliği doğrulanmış içerik oluşturucu verilerine zahmetsiz bir şekilde erişmenin bir yolunu sağlamak için ünlü no-code platform Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo, geliştiricilerin YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch ve daha fazlası gibi birden çok sosyal platformda kullanıcı tarafından izin verilen verilere erişmesine olanak tanıyan evrensel bir API ağ geçididir. Veri normalleştirme, platform ortaklıkları ve uygulama onaylarıyla ilgilenen Phyllo, altyapı ve bakım konusunda endişelenmeden oluşturduğunuz ürüne odaklanmanızı sağlar.

Bubble Kıdemli Ekosistem Ortağı Théo Goldberg, işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeni Phyllo- Bubble eklentisi, Bubble Builders'ın tek bir API üzerinden 20'den fazla sosyal medya platformundan içerik oluşturucu verilerinden yararlanan uygulamalar oluşturmasını her zamankinden daha kolay hale getiriyor" dedi. Phyllo'da Ürün Pazarlama Müdürü Abid Khan, "Basit, no-code tasarımı sayesinde, Bubble üzerindeki yeni Phyllo eklentisi, içerik oluşturucu ekonomisi girişimcilerinin içerik oluşturucular için tam teşekküllü uygulamalar ve araçlar oluşturmasını son derece kolaylaştırıyor.

Phyllo'nun bugün birincil kullanım durumu, etkileyici pazarlama alanındadır. İşletmelerin, doğrulanmış etkileyicileri dahil eden, içerik performansını takip eden, hayran demografisini anlayan ve kampanya yatırım getirisini sorunsuz bir şekilde ölçen sağlam uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ek olarak, Phyllo API'leri içerik oluşturucu araçları, finansal hizmetler, sosyal kimlik doğrulama ve Web3 gibi diğer sektörlerdeki kritik kullanım durumlarını güçlendirir.

Phyllo- Bubble eklentisini yükleme işlemi, Bubble başka bir eklenti yüklemeye benzer. Phyllo entegrasyonu iki bileşenden oluşur: API'ler ve Phyllo Connect SDK. API'ler sunucu tarafında çalışırken Connect SDK, kullanıcıların etkileşime girmesi ve başarılı bir hesap bağlantısı oluşturması için kullanıcı arayüzünde görünür. Kullanımı kolaylaştırmak ve entegrasyonu basitleştirmek için Phyllo, bu ayrı bileşenlere hitap eden iki Bubble eklentisi başlattı. Phyllo'nun tekliflerinden tam olarak yararlanmak için kullanıcılar, entegrasyon ve kullanıcı yolculuğu sırasında her iki eklentiyi de yüklemeli ve kullanmalıdır.

Yaratıcı ekonomi alanında uygulamalar oluşturmak isteyen girişimciler için Bubble ve appmaster .io> AppMaster gibi platformlar, kapsamlı kodlama uzmanlığına duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran kapsamlı no-code çözümler sunar. Phyllo eklentisinin eklenmesiyle işletmeler, kimliği doğrulanmış içerik oluşturucu verilerine erişmeyi ve etkileyici pazarlama ve içerik oluşturucu ekonomisine göre uyarlanmış uygulamalar oluşturmayı her zamankinden daha hızlı ve kolay bulacak.