في تعزيز التسويق المؤثر واقتصاد المبدعين ، انضمت Phyllo إلى منصة Bubble الشهيرة الخالية من no-code Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo هي بوابة واجهة برمجة تطبيقات عالمية تتيح للمطورين الوصول إلى البيانات التي يسمح بها المستخدم عبر العديد من المنصات الاجتماعية مثل YouTube و TikTok و Instagram و Twitter و Facebook و Twitch والمزيد. من خلال الاهتمام بتطبيع البيانات وشراكات النظام الأساسي والموافقات على التطبيقات ، يمكّنك Phyllo من التركيز على المنتج الذي تقوم ببنائه دون القلق بشأن البنية التحتية والصيانة.

أعرب Théo Goldberg ، كبير مساعدي الأنظمة البيئية في Bubble ، عن حماسه بشأن التعاون ، قائلاً إن المكون الإضافي Phyllo- Bubble الجديد يجعل الأمر أسهل من أي وقت مضى على Bubble Builders لإنشاء تطبيقات تستفيد من بيانات المنشئ من أكثر من 20 منصة وسائط اجتماعية من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة. أضاف عابد خان ، مدير تسويق المنتجات في Phyllo ، أنه من خلال تصميمه البسيط no-code ، فإن المكون الإضافي الجديد Phyllo في Bubble يجعل من السهل جدًا على رواد الأعمال المبتكرين إنشاء تطبيقات وأدوات كاملة للمبدعين.

حالة الاستخدام الأساسي لـ Phyllo اليوم في مساحة التسويق المؤثر. إنه يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات قوية تعمل على دمج المؤثرين المعتمدين ، وتتبع أداء المحتوى ، وفهم التركيبة السكانية للمشجعين ، وقياس عائد الاستثمار للحملة بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك ، تدعم Phyllo APIs حالات الاستخدام الحرج في صناعات أخرى مثل أدوات المنشئ والخدمات المالية والتحقق من الهوية الاجتماعية و Web3.

تشبه عملية تثبيت المكون الإضافي Phyllo- Bubble تثبيت أي مكون إضافي آخر على Bubble. يشتمل تكامل Phyllo على مكونين: واجهات برمجة التطبيقات و Phyllo Connect SDK. تعمل واجهات برمجة التطبيقات على جانب الخادم ، بينما تظهر Connect SDK على واجهة المستخدم للمستخدمين للتفاعل معها وإنشاء اتصال حساب ناجح. لتبسيط الاستخدام وتبسيط التكامل ، أطلق Phyllo مكونين إضافيين Bubble اللذان يلبيان هذه المكونات المنفصلة. للاستفادة الكاملة من عروض Phyllo ، يجب على المستخدمين تثبيت واستخدام كلا المكونين الإضافيين أثناء التكامل ورحلة المستخدم.

بالنسبة إلى رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات في مجال اقتصاد المنشئ ، تقدم المنصات مثل Bubble و appmaster .io> AppMaster حلولًا شاملة no-code تقضي على الحاجة إلى خبرة تشفير واسعة النطاق. مع إضافة المكون الإضافي Phyllo ، ستجد الشركات أنه أسرع وأسهل من أي وقت مضى للوصول إلى بيانات المبدعين المصادق عليها وإنشاء تطبيقات مصممة خصيصًا للتسويق المؤثر واقتصاد المبدعين.