En un impulso para el marketing de influencers y la economía de los creadores, Phyllo ha unido fuerzas con la reconocida plataforma no-code, Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo es una puerta de enlace API universal que permite a los desarrolladores acceder a datos autorizados por el usuario en múltiples plataformas sociales como YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch y más. Al ocuparse de la normalización de datos, las asociaciones de plataformas y las aprobaciones de aplicaciones, Phyllo le permite concentrarse en el producto que está creando sin preocuparse por la infraestructura y el mantenimiento.

Théo Goldberg, asociado sénior de ecosistemas en Bubble, expresó su entusiasmo por la colaboración y afirmó: El nuevo complemento Phyllo- Bubble hace que sea más fácil que nunca para Bubble Builders crear aplicaciones aprovechando los datos de los creadores de más de 20 plataformas de redes sociales a través de una sola API. Abid Khan, gerente de marketing de productos en Phyllo, agregó: A través de su diseño simple y no-code, el nuevo complemento de Phyllo en Bubble hace que sea muy fácil para los empresarios de la economía creadora crear aplicaciones y herramientas completas para creadores.

El principal caso de uso de Phyllo en la actualidad es el espacio de marketing de influencers. Permite a las empresas crear aplicaciones sólidas que incorporan personas influyentes verificadas, realizan un seguimiento del rendimiento del contenido, comprenden la demografía de los fanáticos y miden el ROI de la campaña sin problemas. Además, las API de Phyllo impulsan casos de uso críticos en otras industrias, como herramientas para creadores, servicios financieros, verificación de identidad social y Web3.

El proceso de instalación del complemento Phyllo- Bubble es similar a la instalación de cualquier otro complemento en Bubble. La integración de Phyllo consta de dos componentes: las API y el SDK de Phyllo Connect. Las API se ejecutan en el lado del servidor, mientras que Connect SDK aparece en la interfaz de usuario para que los usuarios interactúen y creen una conexión de cuenta exitosa. Para agilizar el uso y simplificar la integración, Phyllo ha lanzado dos complementos Bubble que se adaptan a estos componentes separados. Para aprovechar al máximo las ofertas de Phyllo, los usuarios deben instalar y utilizar ambos complementos durante la integración y el recorrido del usuario.

Para los empresarios que buscan crear aplicaciones en el espacio de la economía del creador, plataformas como Bubble y appmaster .io> AppMaster ofrecen soluciones integrales no-code que eliminan la necesidad de una amplia experiencia en codificación. Con la adición del complemento Phyllo, a las empresas les resultará más rápido y fácil que nunca acceder a los datos de los creadores autenticados y crear aplicaciones adaptadas al marketing de influencers y la economía de los creadores.