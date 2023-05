Aby pobudzić marketing influencerów i ekonomię twórców, Phyllo połączyło siły ze znaną platformą no-code, Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo to uniwersalna brama API, która umożliwia programistom dostęp do danych, na które zezwalają użytkownicy, na wielu platformach społecznościowych, takich jak YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch i nie tylko. Dbając o normalizację danych, partnerstwa platform i zatwierdzanie aplikacji, Phyllo pozwala skupić się na tworzonym produkcie bez martwienia się o infrastrukturę i konserwację.

Théo Goldberg, Senior Ecosystem Associate w Bubble, wyraził entuzjazm dotyczący współpracy, stwierdzając: Nowa wtyczka Phyllo- Bubble ułatwia twórcom Bubble Builder tworzenie aplikacji wykorzystujących dane twórców z ponad 20 platform mediów społecznościowych za pośrednictwem jednego interfejsu API. Abid Khan, menedżer ds. marketingu produktów w firmie Phyllo, dodał: Dzięki prostej konstrukcji, no-code, nowa wtyczka Phyllo w Bubble sprawia, że przedsiębiorcy zajmujący się ekonomią twórczą mogą bardzo łatwo tworzyć pełnoprawne aplikacje i narzędzia dla twórców.

Głównym przypadkiem użycia Phyllo jest dziś przestrzeń marketingu influencerów. Umożliwia firmom tworzenie niezawodnych aplikacji, które dołączają zweryfikowanych influencerów, śledzą wydajność treści, analizują dane demograficzne fanów i bezproblemowo mierzą zwrot z inwestycji w kampanię. Ponadto interfejsy API Phyllo obsługują krytyczne przypadki użycia w innych branżach, takich jak narzędzia dla twórców, usługi finansowe, weryfikacja tożsamości społecznościowej i Web3.

Proces instalacji wtyczki Phyllo- Bubble jest podobny do instalacji dowolnej innej wtyczki w Bubble. Integracja Phyllo obejmuje dwa komponenty: API i Phyllo Connect SDK. Interfejsy API działają po stronie serwera, podczas gdy pakiet Connect SDK pojawia się w interfejsie użytkownika, umożliwiając użytkownikom interakcję i tworzenie pomyślnego połączenia z kontem. Aby usprawnić użytkowanie i uprościć integrację, Phyllo uruchomił dwie wtyczki Bubble obsługujące te oddzielne komponenty. Aby w pełni skorzystać z oferty Phyllo, użytkownicy powinni zainstalować i używać obu wtyczek podczas integracji i podróży użytkownika.

Dla przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć aplikacje w przestrzeni ekonomicznej twórców, platformy takie jak Bubble i appmaster .io> AppMaster oferują kompleksowe rozwiązania no-code, które eliminują potrzebę posiadania rozległej wiedzy na temat kodowania. Dzięki dodaniu wtyczki Phyllo firmy uzyskają szybszy i łatwiejszy niż kiedykolwiek dostęp do danych uwierzytelnionych twórców i tworzenie aplikacji dostosowanych do marketingu influencerów i ekonomii twórców.