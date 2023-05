Um das Influencer-Marketing und die Erstellerwirtschaft voranzutreiben, hat sich Phyllo mit der renommierten no-code Plattform Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo ist ein universelles API-Gateway, das Entwicklern den Zugriff auf benutzererlaubte Daten über mehrere soziale Plattformen wie YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch und mehr ermöglicht. Indem es sich um Datennormalisierung, Plattformpartnerschaften und App-Genehmigungen kümmert, ermöglicht Ihnen Phyllo, sich auf das Produkt zu konzentrieren, das Sie entwickeln, ohne sich Gedanken über Infrastruktur und Wartung machen zu müssen.

Théo Goldberg, Senior Ecosystem Associate bei Bubble, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit und erklärte: Das neue Phyllo- Bubble Plug-in macht es Bubble Buildern einfacher denn je, Anwendungen zu erstellen, die Erstellerdaten von über 20 Social-Media-Plattformen über eine einzige API nutzen. Abid Khan, Product Marketing Manager bei Phyllo, fügte hinzu: „Durch sein einfaches Design no-code macht es das neue Phyllo-Plug-in auf Bubble für Unternehmer in der Erstellerwirtschaft superleicht, vollwertige Anwendungen und Tools für Ersteller zu erstellen.

Der primäre Anwendungsfall von Phyllo liegt heute im Bereich des Influencer-Marketings. Es ermöglicht Unternehmen, robuste Anwendungen zu entwickeln, die verifizierte Influencer einbeziehen, die Leistung von Inhalten verfolgen, Fandemografien verstehen und den ROI von Kampagnen nahtlos messen. Darüber hinaus unterstützen die Phyllo-APIs kritische Anwendungsfälle in anderen Branchen wie Creator-Tools, Finanzdienstleistungen, soziale Identitätsprüfung und Web3.

Der Prozess der Installation des Phyllo- Bubble -Plug-ins ähnelt der Installation jedes anderen Plug-ins auf Bubble. Die Phyllo-Integration besteht aus zwei Komponenten: den APIs und dem Phyllo Connect SDK. Die APIs werden auf der Serverseite ausgeführt, während das Connect SDK auf der Benutzeroberfläche angezeigt wird, damit Benutzer damit interagieren und eine erfolgreiche Kontoverbindung herstellen können. Um die Nutzung zu rationalisieren und die Integration zu vereinfachen, hat Phyllo zwei Bubble Plugins eingeführt, die diese separaten Komponenten bedienen. Um die Angebote von Phyllo voll auszuschöpfen, sollten Benutzer beide Plugins während der Integration und der Benutzerreise installieren und verwenden.

Für Unternehmer, die Anwendungen im Bereich der Creator Economy erstellen möchten, bieten Plattformen wie Bubble und appmaster .io> AppMaster umfassende no-code Lösungen, die umfangreiche Programmierkenntnisse überflüssig machen. Mit dem Phyllo-Plug-in können Unternehmen schneller und einfacher als je zuvor auf authentifizierte Erstellerdaten zugreifen und Anwendungen erstellen, die auf das Influencer-Marketing und die Erstellerwirtschaft zugeschnitten sind.