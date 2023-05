In una spinta per l'influencer marketing e l'economia dei creatori, Phyllo ha unito le forze con la rinomata piattaforma no-code, Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo è un gateway API universale che consente agli sviluppatori di accedere ai dati autorizzati dall'utente su più piattaforme social come YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch e altro. Prendendosi cura della normalizzazione dei dati, delle partnership con le piattaforme e delle approvazioni delle app, Phyllo ti consente di concentrarti sul prodotto che stai costruendo senza preoccuparti dell'infrastruttura e della manutenzione.

Théo Goldberg, Senior Ecosystem Associate presso Bubble, ha espresso entusiasmo per la collaborazione, affermando: "Il nuovo plug-in Phyllo- Bubble rende più facile che mai per Bubble Builders creare applicazioni sfruttando i dati dei creatori da oltre 20 piattaforme di social media attraverso un'unica API. Abid Khan, Product Marketing Manager di Phyllo, ha aggiunto: "Grazie al suo design semplice e no-code, il nuovo plug-in Phyllo su Bubble rende super facile per gli imprenditori dell'economia dei creatori creare applicazioni e strumenti completi per i creatori.

Il caso d'uso principale di Phyllo oggi è nello spazio di marketing degli influencer. Consente alle aziende di creare applicazioni solide che integrano influencer verificati, monitorano le prestazioni dei contenuti, comprendono i dati demografici dei fan e misurano senza problemi il ROI delle campagne. Inoltre, le API Phyllo alimentano casi d'uso critici in altri settori come strumenti per creatori, servizi finanziari, verifica dell'identità sociale e Web3.

Il processo di installazione del plug-in Phyllo- Bubble è simile all'installazione di qualsiasi altro plug-in su Bubble. L'integrazione di Phyllo comprende due componenti: le API e l'SDK di Phyllo Connect. Le API vengono eseguite sul lato server, mentre Connect SDK viene visualizzato sull'interfaccia utente per consentire agli utenti di interagire e creare una connessione account corretta. Per semplificare l'utilizzo e semplificare l'integrazione, Phyllo ha lanciato due plug-in Bubble che soddisfano questi componenti separati. Per sfruttare appieno le offerte di Phyllo, gli utenti devono installare e utilizzare entrambi i plug-in durante l'integrazione e il percorso dell'utente.

Per gli imprenditori che desiderano creare applicazioni nello spazio dell'economia dei creatori, piattaforme come Bubble e appmaster .io> AppMaster offrono soluzioni complete no-code che eliminano la necessità di una vasta esperienza di codifica. Con l'aggiunta del plug-in Phyllo, le aziende troveranno più facile e veloce che mai accedere ai dati dei creatori autenticati e creare applicazioni su misura per l'influencer marketing e l'economia dei creatori.