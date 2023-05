Om influencermarketing en de creator-economie een boost te geven, heeft Phyllo de krachten gebundeld met het gerenommeerde no-code -platform Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo is een universele API-gateway waarmee ontwikkelaars toegang krijgen tot door gebruikers geautoriseerde gegevens op meerdere sociale platforms zoals YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch en meer. Door te zorgen voor gegevensnormalisatie, platformpartnerschappen en app-goedkeuringen, stelt Phyllo u in staat zich te concentreren op het product dat u aan het bouwen bent, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over infrastructuur en onderhoud.

Théo Goldberg, Senior Ecosystem Associate bij Bubble, sprak zijn enthousiasme uit over de samenwerking en verklaarde: De nieuwe Phyllo- Bubble plug-in maakt het gemakkelijker dan ooit voor Bubble Builders om applicaties te maken door gebruik te maken van gegevens van makers van meer dan 20 sociale-mediaplatforms via een enkele API. Abid Khan, Product Marketing Manager bij Phyllo, voegde eraan toe: Door het eenvoudige ontwerp no-code maakt de nieuwe Phyllo-plug-in op Bubble het supergemakkelijk voor ondernemers in de creator-economie om volwaardige applicaties en tools voor makers te bouwen.

Phyllo's primaire use-case is tegenwoordig in de ruimte voor influencer-marketing. Het stelt bedrijven in staat om robuuste applicaties te bouwen die geverifieerde influencers aan boord nemen, de inhoudsprestaties volgen, de demografische gegevens van fans begrijpen en de ROI van campagnes naadloos meten. Bovendien ondersteunen de Phyllo API's kritieke gebruiksscenario's in andere sectoren, zoals tools voor makers, financiële diensten, sociale identiteitsverificatie en Web3.

Het installatieproces van de Phyllo- Bubble plug-in is vergelijkbaar met het installeren van een andere plug-in op Bubble. De Phyllo-integratie bestaat uit twee componenten: de API's en de Phyllo Connect SDK. De API's worden aan de serverzijde uitgevoerd, terwijl de Connect SDK op de gebruikersinterface verschijnt zodat gebruikers kunnen communiceren en een succesvolle accountverbinding kunnen maken. Om het gebruik te stroomlijnen en de integratie te vereenvoudigen, heeft Phyllo twee Bubble plug-ins gelanceerd die geschikt zijn voor deze afzonderlijke componenten. Om volledig te profiteren van het aanbod van Phyllo, moeten gebruikers beide plug-ins installeren en gebruiken tijdens de integratie en het gebruikerstraject.

Voor ondernemers die applicaties willen bouwen in de ruimte van de creator-economie, bieden platforms zoals Bubble en appmaster .io> AppMaster uitgebreide no-code oplossingen die de behoefte aan uitgebreide coderingsexpertise overbodig maken. Met de toevoeging van de Phyllo-plug-in zullen bedrijven het sneller en gemakkelijker dan ooit tevoren vinden om toegang te krijgen tot geverifieerde makergegevens en applicaties te bouwen die zijn afgestemd op de influencer-marketing en de economie van de maker.