Phyllo ได้ร่วมมือกับ Bubble ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ no-code โด่งดัง Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo เป็นเกตเวย์ API สากลที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้อนุญาตผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ เช่น YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch และอื่นๆ ด้วยการดูแลการทำให้เป็นมาตรฐานของข้อมูล พันธมิตรแพลตฟอร์ม และการอนุมัติแอป Phyllo ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังสร้างโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา

Théo Goldberg ผู้ช่วยอาวุโสด้านระบบนิเวศของ Bubble แสดงความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน โดยระบุว่าปลั๊กอิน Phyllo- Bubble ใหม่ช่วยให้ Bubble Builders สร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้สร้างจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกว่า 20 แพลตฟอร์มผ่าน API เดียวได้ง่ายกว่าที่เคย Abid Khan ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของ Phyllo กล่าวเสริมว่า ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย no-code ปลั๊กอิน Phyllo ใหม่บน Bubble ช่วยให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจครีเอเตอร์สร้างแอปพลิเคชันและเครื่องมือเต็มรูปแบบสำหรับผู้สร้างได้อย่างง่ายดาย

กรณีการใช้งานหลักของ Phyllo ในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่การตลาดที่มีอิทธิพล ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพซึ่งรองรับผู้มีอิทธิพลที่ได้รับการยืนยัน ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหา เข้าใจข้อมูลประชากรของแฟนๆ และวัด ROI ของแคมเปญได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ Phyllo API ยังขับเคลื่อนกรณีการใช้งานที่สำคัญในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เครื่องมือสำหรับผู้สร้าง บริการทางการเงิน การยืนยันตัวตนทางสังคม และ Web3

ขั้นตอนการติดตั้งปลั๊กอิน Phyllo- Bubble นั้นคล้ายกับการติดตั้งปลั๊กอินอื่นๆ บน Bubble การรวม Phyllo ประกอบด้วยสององค์ประกอบ: API และ Phyllo Connect SDK API ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ในขณะที่ Connect SDK จะปรากฏบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้โต้ตอบและสร้างการเชื่อมต่อบัญชีที่สำเร็จ เพื่อปรับปรุงการใช้งานและทำให้การผสานรวมง่ายขึ้น Phyllo ได้เปิดตัวปลั๊กอิน Bubble สองตัวที่รองรับส่วนประกอบที่แยกจากกันเหล่านี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อเสนอของ Phyllo อย่างเต็มที่ ผู้ใช้ควรติดตั้งและใช้ทั้งสองปลั๊กอินระหว่างการผสานรวมและการเดินทางของผู้ใช้

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันในเศรษฐกิจของครีเอเตอร์ แพลตฟอร์มอย่าง Bubble และ appmaster .io> AppMaster นำเสนอโซลูชัน no-code ที่ครอบคลุมซึ่งขจัดความต้องการความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดอย่างครอบคลุม ด้วยการเพิ่มปลั๊กอิน Phyllo ธุรกิจต่างๆ จะพบว่าการเข้าถึงข้อมูลผู้สร้างที่ผ่านการรับรองความถูกต้องได้เร็วและง่ายกว่าที่เคย และสร้างแอปพลิเคชันที่ปรับให้เหมาะกับการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์และเศรษฐกิจของผู้สร้าง