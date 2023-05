Untuk mendorong pemasaran influencer dan ekonomi kreator, Phyllo telah bergabung dengan platform no-code terkenal, Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo adalah gateway API universal yang memungkinkan pengembang mengakses data yang diizinkan pengguna di berbagai platform sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, dan lainnya. Dengan mengurus normalisasi data, kemitraan platform, dan persetujuan aplikasi, Phyllo memungkinkan Anda untuk fokus pada produk yang Anda buat tanpa mengkhawatirkan infrastruktur dan pemeliharaan.

Théo Goldberg, Rekanan Ekosistem Senior di Bubble, mengungkapkan antusiasmenya tentang kolaborasi tersebut, dengan menyatakan, Plugin Phyllo- Bubble yang baru memudahkan Pembuat Bubble untuk membuat aplikasi yang memanfaatkan data pembuat konten dari lebih dari 20 platform media sosial melalui satu API. Abid Khan, Manajer Pemasaran Produk di Phyllo, menambahkan, Melalui desainnya yang sederhana dan no-code, plugin Phyllo yang baru di Bubble memudahkan para pengusaha ekonomi kreator untuk membuat aplikasi dan alat yang lengkap bagi para kreator.

Kasus penggunaan utama Phyllo saat ini adalah di ruang pemasaran influencer. Hal ini memungkinkan bisnis untuk membangun aplikasi tangguh yang mendukung influencer terverifikasi, melacak kinerja konten, memahami demografi penggemar, dan mengukur ROI kampanye dengan lancar. Selain itu, Phyllo API memperkuat kasus penggunaan penting di industri lain seperti alat pembuat, layanan keuangan, verifikasi identitas sosial, dan Web3.

Proses penginstalan plugin Phyllo- Bubble mirip dengan penginstalan plugin lain di Bubble. Integrasi Phyllo terdiri dari dua komponen: API dan Phyllo Connect SDK. API berjalan di sisi server, sedangkan Connect SDK muncul di antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna dan membuat koneksi akun yang berhasil. Untuk merampingkan penggunaan dan menyederhanakan integrasi, Phyllo telah meluncurkan dua plugin Bubble yang melayani komponen terpisah ini. Untuk memanfaatkan sepenuhnya penawaran Phyllo, pengguna harus menginstal dan menggunakan kedua plugin selama integrasi dan perjalanan pengguna.

Bagi wirausahawan yang ingin membangun aplikasi di ruang ekonomi kreator, platform seperti Bubble dan appmaster .io> AppMaster menawarkan solusi no-code komprehensif yang meniadakan kebutuhan akan keahlian pengkodean yang ekstensif. Dengan penambahan plugin Phyllo, bisnis akan merasa lebih cepat dan lebih mudah dari sebelumnya untuk mengakses data kreator yang diautentikasi dan membuat aplikasi yang disesuaikan dengan pemasaran influencer dan ekonomi kreator.