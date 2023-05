インフルエンサー マーケティングとクリエーター エコノミーを後押しするため、 Phyllo有名なno-codeプラットフォームでBubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo は、開発者が YouTube、TikTok、Instagram、Twitter、Facebook、Twitch などの複数のソーシャル プラットフォームでユーザーが許可したデータにアクセスできるようにするユニバーサル API ゲートウェイです。 Phyllo では、データの正規化、プラットフォーム パートナーシップ、アプリの承認を処理することで、インフラストラクチャやメンテナンスについて心配することなく、構築中の製品に集中できます。

BubbleのシニアBubbleシステム アソシエイトでBubble Theo Goldberg 氏は、このコラボレーションについて熱意を表明し、次のように述べています。 Phyllo のプロダクト マーケティング マネージャーである Abid Khan 氏は、次のように付け加えています。「 Bubbleの新しい Phyllo プラグインは、そのシンプルなno-code設計により、クリエイター経済の起業家がクリエイター向けの本格的なアプリケーションとツールを非常に簡単に構築できるようにします。

今日の Phyllo の主な使用例は、インフルエンサー マーケティング分野です。これにより、企業は、検証済みのインフルエンサーをオンボーディングし、コンテンツのパフォーマンスを追跡し、ファンの人口統計を理解し、キャンペーンの ROI をシームレスに測定する堅牢なアプリケーションを構築できます。さらに、Phyllo API は、クリエーター ツール、金融サービス、ソーシャル ID 検証、Web3 など、他の業界の重要なユース ケースを強化します。

Phyllo- Bubbleプラグインをインストールするプロセスは、 Bubbleに他のプラグインをインストールするのと似ています。 Phyllo 統合は、API と Phyllo Connect SDK の 2 つのコンポーネントで構成されます。 API はサーバー側で実行されますが、Connect SDK は、ユーザーが対話して正常なアカウント接続を作成するためのユーザー インターフェイスに表示されます。使用を合理化し、統合を簡素化するために、Phyllo はこれらの個別のコンポーネントに対応する 2 つのBubbleプラグインをリリースしました。 Phyllo の製品を最大限に活用するには、ユーザーは、統合中およびユーザー ジャーニー中に両方のプラグインをインストールして利用する必要があります。

クリエーター エコノミー スペースでアプリケーションを構築しようとしている起業家には、 Bubbleやappmaster .io> AppMasterなどのプラットフォームが、広範なコーディングの専門知識を必要としない包括的なno-codeソリューションを提供します。 Phyllo プラグインを追加することで、企業は、認証されたクリエイター データにアクセスし、インフルエンサー マーケティングとクリエイター エコノミーに合わせたアプリケーションを構築することが、これまで以上に迅速かつ簡単になります。