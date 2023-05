Em um impulso para o marketing de influenciadores e a economia do criador, Phyllo uniu forças com a renomada plataforma no-code, Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

O Phyllo é um gateway de API universal que permite aos desenvolvedores acessar dados com permissão do usuário em várias plataformas sociais, como YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch e muito mais. Ao cuidar da normalização de dados, parcerias de plataforma e aprovações de aplicativos, o Phyllo permite que você se concentre no produto que está construindo sem se preocupar com infraestrutura e manutenção.

Théo Goldberg, Senior Ecosystem Associate na Bubble, expressou entusiasmo com a colaboração, afirmando: O novo plug-in Phyllo- Bubble torna mais fácil do que nunca para Bubble Builders criar aplicativos aproveitando dados de criadores de mais de 20 plataformas de mídia social por meio de uma única API. Abid Khan, gerente de marketing de produto da Phyllo, acrescentou: Por meio de seu design simples e no-code, o novo plug-in Phyllo no Bubble torna super fácil para os empreendedores da economia criadora criar aplicativos e ferramentas completos para criadores.

O principal caso de uso de Phyllo hoje é no espaço de marketing de influenciadores. Ele permite que as empresas criem aplicativos robustos que integram influenciadores verificados, acompanham o desempenho do conteúdo, entendem a demografia dos fãs e medem o ROI da campanha perfeitamente. Além disso, as APIs Phyllo potencializam casos de uso críticos em outros setores, como ferramentas para criadores, serviços financeiros, verificação de identidade social e Web3.

O processo de instalação do plug-in Phyllo- Bubble é semelhante à instalação de qualquer outro plug-in no Bubble. A integração do Phyllo compreende dois componentes: as APIs e o Phyllo Connect SDK. As APIs são executadas no lado do servidor, enquanto o Connect SDK aparece na interface do usuário para que os usuários interajam e criem uma conexão de conta bem-sucedida. Para agilizar o uso e simplificar a integração, Phyllo lançou dois plug-ins Bubble que atendem a esses componentes separados. Para aproveitar ao máximo as ofertas da Phyllo, os usuários devem instalar e utilizar ambos os plug-ins durante a integração e a jornada do usuário.

Para empreendedores que procuram criar aplicativos no espaço da economia do criador, plataformas como Bubble e appmaster .io> AppMaster oferecem soluções abrangentes no-code que eliminam a necessidade de amplo conhecimento em codificação. Com a adição do plug-in Phyllo, as empresas acharão mais rápido e fácil do que nunca acessar dados de criadores autenticados e criar aplicativos personalizados para o marketing de influenciadores e a economia do criador.