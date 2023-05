인플루언서 마케팅과 크리에이터 경제를 촉진하기 위해 Phyllo 인증된 크리에이터 데이터에 쉽게 액세스할 수 있는 방법을 제공하기 위해 유명한 no-code 플랫폼 Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo는 개발자가 YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch 등과 같은 여러 소셜 플랫폼에서 사용자가 허용한 데이터에 액세스할 수 있는 범용 API 게이트웨이입니다. 데이터 정규화, 플랫폼 파트너십 및 앱 승인을 처리함으로써 Phyllo는 인프라 및 유지 관리에 대한 걱정 없이 구축 중인 제품에 집중할 수 있도록 합니다.

Bubble 의 수석 에코시스템 어소시에이트인 Théo Goldberg는 "새로운 Phyllo- Bubble 플러그인을 사용하면 Bubble Builders가 단일 API를 통해 20개가 넘는 소셜 미디어 플랫폼의 크리에이터 데이터를 활용하는 애플리케이션을 그 어느 때보다 쉽게 만들 수 있습니다. Phyllo의 제품 마케팅 관리자인 Abid Khan은 "간단하고 no-code 디자인을 통해 Bubble 의 새로운 Phyllo 플러그인을 사용하면 크리에이터 경제 기업가가 크리에이터를 위한 본격적인 애플리케이션과 도구를 매우 쉽게 구축할 수 있습니다.

오늘날 Phyllo의 주요 사용 사례는 인플루언서 마케팅 공간입니다. 이를 통해 기업은 검증된 인플루언서를 온보딩하고, 콘텐츠 성과를 추적하고, 팬 인구 통계를 이해하고, 캠페인 ROI를 원활하게 측정하는 강력한 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 또한 Phyllo API는 크리에이터 도구, 금융 서비스, 소셜 신원 확인 및 Web3와 같은 다른 산업에서 중요한 사용 사례를 지원합니다.

Phyllo- Bubble 플러그인을 설치하는 과정은 Bubble 에 다른 플러그인을 설치하는 것과 유사합니다. Phyllo 통합은 API와 Phyllo Connect SDK라는 두 가지 구성 요소로 구성됩니다. API는 서버 측에서 실행되는 반면 Connect SDK는 사용자 인터페이스에 표시되어 사용자가 상호 작용하고 성공적인 계정 연결을 생성합니다. 사용을 간소화하고 통합을 단순화하기 위해 Phyllo는 이러한 개별 구성 요소에 맞는 두 개의 Bubble 플러그인을 출시했습니다. Phyllo의 제품을 최대한 활용하려면 사용자는 통합 및 사용자 여정 중에 두 플러그인을 모두 설치하고 활용해야 합니다.

제작자 경제 공간에서 애플리케이션을 구축하려는 기업가를 위해 Bubble 및 appmaster .io> AppMaster 와 같은 플랫폼은 광범위한 코딩 전문 지식이 필요하지 않은 포괄적인 no-code 솔루션을 제공합니다. Phyllo 플러그인을 추가하면 기업은 인증된 제작자 데이터에 액세스하고 인플루언서 마케팅 및 제작자 경제에 맞는 애플리케이션을 구축하는 것이 그 어느 때보다 빠르고 쉬워질 것입니다.