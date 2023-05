为了促进影响者营销和创作者经济, Phyllo与著名的no-code平台Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo 是一个通用 API 网关,允许开发人员跨多个社交平台(如 YouTube、TikTok、Instagram、Twitter、Facebook、Twitch 等)访问用户许可的数据。通过处理数据规范化、平台合作伙伴关系和应用程序批准,Phyllo 使您能够专注于您正在构建的产品,而不必担心基础架构和维护。

Bubble的高级生态系统助理 Théo Goldberg 表达了对合作的热情,他说,新的 Phyllo- Bubble插件使Bubble Builders 比以往任何时候都更容易通过单个 API 利用来自 20 多个社交媒体平台的创作者数据创建应用程序。 Phyllo 的产品营销经理 Abid Khan 补充说,通过其简单的no-code设计, Bubble上的新 Phyllo 插件使创作者经济企业家能够非常轻松地为创作者构建成熟的应用程序和工具。

Phyllo 今天的主要用例是在有影响力的营销领域。它使企业能够构建强大的应用程序,以招募经过验证的影响者、跟踪内容性能、了解粉丝人口统计数据并无缝衡量活动投资回报率。此外,Phyllo API 为其他行业的关键用例提供支持,例如创作者工具、金融服务、社交身份验证和 Web3。

安装 Phyllo- Bubble插件的过程类似于在Bubble上安装任何其他插件。 Phyllo 集成包括两个组件:API 和 Phyllo Connect SDK。 API 在服务器端运行,而 Connect SDK 出现在用户界面上,供用户交互并创建成功的帐户连接。为了简化使用并简化集成,Phyllo 推出了两个Bubble插件来满足这些独立组件的需求。为了充分利用 Phyllo 的产品,用户应该在集成和用户旅程中安装和使用这两个插件。

对于希望在创作者经济领域构建应用程序的企业家, Bubble和appmaster .io> AppMaster等平台提供全面的no-code解决方案,无需大量编码专业知识。通过添加 Phyllo 插件,企业将发现比以往任何时候都更快、更容易地访问经过身份验证的创作者数据并构建为影响者营销和创作者经济量身定制的应用程序。