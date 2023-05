В целях стимулирования маркетинга влияния и экономики авторов Phyllo объединила усилия с известной платформой no-code Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo — это универсальный шлюз API, который позволяет разработчикам получать доступ к разрешенным пользователем данным на нескольких социальных платформах, таких как YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch и других. Заботясь о нормализации данных, партнерстве с платформами и утверждении приложений, Phyllo позволяет вам сосредоточиться на продукте, который вы создаете, не беспокоясь об инфраструктуре и обслуживании.

Тео Голдберг, старший специалист по экосистеме в Bubble, выразил энтузиазм по поводу сотрудничества, заявив: «Новый подключаемый модуль Phyllo- Bubble упрощает для Bubble Builders создание приложений, использующих данные создателей из более чем 20 платформ социальных сетей через единый API. Абид Хан, менеджер по маркетингу продуктов в Phyllo, добавил: «Благодаря простому дизайну, no-code, новый плагин Phyllo на Bubble позволяет предпринимателям, работающим в сфере созидательной экономики, очень легко создавать полноценные приложения и инструменты для создателей.

Основной вариант использования Phyllo сегодня — в сфере маркетинга влияния. Это позволяет компаниям создавать надежные приложения, которые используют проверенных влиятельных лиц, отслеживать эффективность контента, понимать демографические данные поклонников и беспрепятственно измерять рентабельность инвестиций в кампании. Кроме того, API-интерфейсы Phyllo обеспечивают критически важные варианты использования в других отраслях, таких как инструменты для авторов, финансовые услуги, проверка личности в социальных сетях и Web3.

Процесс установки плагина Phyllo- Bubble аналогичен установке любого другого плагина на Bubble. Интеграция Phyllo состоит из двух компонентов: API и SDK Phyllo Connect. API-интерфейсы работают на стороне сервера, тогда как Connect SDK отображается в пользовательском интерфейсе, чтобы пользователи могли взаимодействовать с ним и создавать успешное подключение к учетной записи. Чтобы оптимизировать использование и упростить интеграцию, Phyllo запустила два плагина Bubble, которые обслуживают эти отдельные компоненты. Чтобы в полной мере воспользоваться предложениями Phyllo, пользователям следует установить и использовать оба подключаемых модуля во время интеграции и в пути пользователя.

Для предпринимателей, стремящихся создавать приложения в сфере экономики создателей, такие платформы, как Bubble и appmaster .io> AppMaster предлагают комплексные решения no-code, которые устраняют необходимость в обширных знаниях в области кодирования. С добавлением плагина Phyllo компании смогут быстрее и проще, чем когда-либо прежде, получать доступ к проверенным данным авторов и создавать приложения, адаптированные к маркетингу влияния и экономике авторов.