Để thúc đẩy hoạt động tiếp thị của người có ảnh hưởng và nền kinh tế của người sáng tạo, Phyllo đã hợp tác với nền tảng no-code nổi tiếng, Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo là một cổng API phổ quát cho phép các nhà phát triển truy cập dữ liệu do người dùng cấp phép trên nhiều nền tảng xã hội như YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, v.v. Bằng cách quan tâm đến việc chuẩn hóa dữ liệu, quan hệ đối tác nền tảng và phê duyệt ứng dụng, Phyllo cho phép bạn tập trung vào sản phẩm bạn đang xây dựng mà không phải lo lắng về cơ sở hạ tầng và bảo trì.

Théo Goldberg, Cộng sự cấp cao về Hệ sinh thái tại Bubble, bày tỏ sự hào hứng về sự hợp tác này, cho biết: Plugin Phyllo- Bubble mới giúp các Nhà xây dựng Bubble tạo ứng dụng tận dụng dữ liệu của người tạo từ hơn 20 nền tảng truyền thông xã hội thông qua một API đơn lẻ dễ dàng hơn bao giờ hết. Abid Khan, Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm tại Phyllo, cho biết thêm, Thông qua thiết kế đơn giản, no-code, plugin Phyllo mới trên Bubble giúp các doanh nhân kinh tế người sáng tạo dễ dàng xây dựng các ứng dụng và công cụ chính thức cho người sáng tạo.

Trường hợp sử dụng chính của Phyllo ngày nay là trong không gian tiếp thị có ảnh hưởng. Nó cho phép các doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ tích hợp những người có ảnh hưởng đã được xác minh, theo dõi hiệu suất nội dung, hiểu nhân khẩu học của người hâm mộ và đo lường ROI của chiến dịch một cách liền mạch. Ngoài ra, API Phyllo hỗ trợ các trường hợp sử dụng quan trọng trong các ngành khác như công cụ dành cho người sáng tạo, dịch vụ tài chính, xác minh danh tính xã hội và Web3.

Quá trình cài đặt plugin Phyllo- Bubble tương tự như cài đặt bất kỳ plugin nào khác trên Bubble. Tích hợp Phyllo bao gồm hai thành phần: API và Phyllo Connect SDK. Các API chạy ở phía máy chủ, trong khi Connect SDK xuất hiện trên giao diện người dùng để người dùng tương tác và tạo kết nối tài khoản thành công. Để hợp lý hóa việc sử dụng và đơn giản hóa việc tích hợp, Phyllo đã tung ra hai plugin Bubble phục vụ cho các thành phần riêng biệt này. Để tận dụng tối đa các dịch vụ của Phyllo, người dùng nên cài đặt và sử dụng cả hai phần bổ trợ trong quá trình tích hợp và hành trình của người dùng.

Đối với các doanh nhân đang tìm cách xây dựng ứng dụng trong không gian nền kinh tế của người sáng tạo, các nền tảng như Bubble và appmaster .io> AppMaster cung cấp các giải pháp no-code toàn diện giúp loại bỏ nhu cầu về kiến thức mã hóa chuyên sâu. Với việc bổ sung plugin Phyllo, các doanh nghiệp sẽ thấy việc truy cập dữ liệu người sáng tạo đã xác thực và xây dựng các ứng dụng phù hợp với nền kinh tế người sáng tạo và tiếp thị người ảnh hưởng nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết.