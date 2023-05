Dans un coup de pouce pour le marketing d'influence et l'économie des créateurs, Phyllo s'est associé à la célèbre plateforme no-code, Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo est une passerelle API universelle qui permet aux développeurs d'accéder aux données autorisées par les utilisateurs sur plusieurs plateformes sociales telles que YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, etc. En prenant en charge la normalisation des données, les partenariats de plate-forme et les approbations d'applications, Phyllo vous permet de vous concentrer sur le produit que vous créez sans vous soucier de l'infrastructure et de la maintenance.

Théo Goldberg, Senior Ecosystem Associate chez Bubble, a exprimé son enthousiasme à propos de la collaboration, déclarant : « Le nouveau plugin Phyllo- Bubble permet aux constructeurs Bubble de créer plus facilement que jamais des applications exploitant les données des créateurs de plus de 20 plateformes de médias sociaux via une seule API. Abid Khan, Product Marketing Manager chez Phyllo, a ajouté : Grâce à sa conception simple et no-code, le nouveau plugin Phyllo sur Bubble permet aux entrepreneurs de l'économie des créateurs de créer très facilement des applications et des outils à part entière pour les créateurs.

Aujourd'hui, le principal cas d'utilisation de Phyllo se situe dans le domaine du marketing d'influence. Il permet aux entreprises de créer des applications robustes qui intègrent des influenceurs vérifiés, suivent les performances du contenu, comprennent les données démographiques des fans et mesurent le retour sur investissement des campagnes de manière transparente. De plus, les API Phyllo alimentent des cas d'utilisation critiques dans d'autres secteurs tels que les outils de création, les services financiers, la vérification de l'identité sociale et Web3.

Le processus d'installation du plugin Phyllo- Bubble est similaire à l'installation de tout autre plugin sur Bubble. L'intégration Phyllo comprend deux composants : les API et le SDK Phyllo Connect. Les API s'exécutent côté serveur, tandis que le SDK Connect apparaît sur l'interface utilisateur pour que les utilisateurs puissent interagir avec et créer une connexion de compte réussie. Pour rationaliser l'utilisation et simplifier l'intégration, Phyllo a lancé deux plugins Bubble qui répondent à ces composants distincts. Pour tirer pleinement parti des offres de Phyllo, les utilisateurs doivent installer et utiliser les deux plugins lors de l'intégration et du parcours utilisateur.

Pour les entrepreneurs qui cherchent à créer des applications dans l'espace de l'économie des créateurs, des plates-formes telles que Bubble et appmaster .io> AppMaster offrent des solutions complètes no-code qui éliminent le besoin d'une expertise approfondie en matière de codage. Avec l'ajout du plug-in Phyllo, les entreprises pourront accéder plus rapidement et plus facilement que jamais aux données des créateurs authentifiés et créer des applications adaptées au marketing d'influence et à l'économie des créateurs.