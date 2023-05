প্রভাবশালী বিপণন এবং ক্রিয়েটর ইকোনমিকে উৎসাহিত করার জন্য, Phyllo প্রসিদ্ধ no-code প্ল্যাটফর্ম, Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo হল একটি সার্বজনীন API গেটওয়ে যা ডেভেলপারদের YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch এবং আরও অনেক কিছুর মতো একাধিক সামাজিক প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারী-অনুমতিপ্রাপ্ত ডেটা অ্যাক্সেস করতে দেয়। ডেটা স্বাভাবিককরণ, প্ল্যাটফর্ম অংশীদারিত্ব এবং অ্যাপ অনুমোদনের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে, Phyllo আপনাকে পরিকাঠামো এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে চিন্তা না করে আপনি যে পণ্যটি তৈরি করছেন তাতে ফোকাস করতে সক্ষম করে।

থিও গোল্ডবার্গ, Bubble এর সিনিয়র ইকোসিস্টেম অ্যাসোসিয়েট, সহযোগিতার বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, নতুন Phyllo- Bubble প্লাগইন Bubble বিল্ডারদের জন্য একটি একক API এর মাধ্যমে 20টিরও বেশি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে ক্রিয়েটর ডেটা ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা আগের চেয়ে সহজ করে তোলে। Phyllo-এর প্রোডাক্ট মার্কেটিং ম্যানেজার আবিদ খান যোগ করেছেন, এর সহজ, no-code ডিজাইনের মাধ্যমে, Bubble এ নতুন Phyllo প্লাগইন ক্রিয়েটর ইকোনমি উদ্যোক্তাদের জন্য স্রষ্টাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ অ্যাপ্লিকেশন এবং টুল তৈরি করা অত্যন্ত সহজ করে তোলে।

Phyllo এর প্রাথমিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজ প্রভাবশালী বিপণন স্থান আছে. এটি ব্যবসাগুলিকে শক্তিশালী অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে সক্ষম করে যা যাচাইকৃত প্রভাবকদের অনবোর্ড করে, বিষয়বস্তুর কার্যকারিতা ট্র্যাক করে, ফ্যানের জনসংখ্যা বুঝতে পারে এবং নির্বিঘ্নে প্রচারণা ROI পরিমাপ করে৷ উপরন্তু, Phyllo API-গুলি অন্যান্য শিল্পে যেমন ক্রিয়েটর টুলস, ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, সোশ্যাল আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন, এবং Web3 এ পাওয়ার ক্রিটিক্যাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

Phyllo- Bubble প্লাগইন ইন্সটল করার প্রক্রিয়াটি Bubble এ অন্য যেকোনো প্লাগইন ইন্সটল করার মতই। Phyllo ইন্টিগ্রেশনে দুটি উপাদান রয়েছে: APIs এবং Phyllo Connect SDK। APIগুলি সার্ভারের দিকে চলে, যেখানে ব্যবহারকারীদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে এবং একটি সফল অ্যাকাউন্ট সংযোগ তৈরি করার জন্য সংযোগ SDK ব্যবহারকারীর ইন্টারফেসে উপস্থিত হয়। ব্যবহারকে স্ট্রিমলাইন করতে এবং ইন্টিগ্রেশনকে সহজ করার জন্য, Phyllo দুটি Bubble প্লাগইন চালু করেছে যা এই পৃথক উপাদানগুলিকে পূরণ করে। Phyllo এর অফারগুলির সম্পূর্ণ সুবিধা নিতে, ব্যবহারকারীদের ইন্টিগ্রেশন এবং ব্যবহারকারীর যাত্রার সময় উভয় প্লাগইন ইনস্টল এবং ব্যবহার করা উচিত।

উদ্যোক্তাদের জন্য যারা স্রষ্টার অর্থনীতিতে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চান, Bubble এবং appmaster .io> AppMaster মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যাপক কোডিং দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা দূর করে এমন বিস্তৃত no-code সমাধান অফার করে। Phyllo প্লাগইন সংযোজনের সাথে, ব্যবসাগুলি প্রমাণীকৃত স্রষ্টার ডেটা অ্যাক্সেস করতে এবং প্রভাবশালী বিপণন এবং নির্মাতা অর্থনীতির জন্য তৈরি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে আগের চেয়ে দ্রুত এবং সহজ খুঁজে পাবে।