इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, Phyllo प्रसिद्ध no-code प्लेटफॉर्म, बबल के साथ हाथ मिलाया है। Bubble, to provide an effortless way to access authenticated creator data. This partnership aims to address the challenge of data fragmentation that currently plagues the creator economy, making it difficult to access information from various social media and creator platforms.

Phyllo एक यूनिवर्सल एपीआई गेटवे है जो डेवलपर्स को YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch और अन्य जैसे कई सोशल प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता-अनुमत डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है। डेटा नॉर्मलाइज़ेशन, प्लेटफ़ॉर्म पार्टनरशिप और ऐप अप्रूवल का ख्याल रखते हुए, Phyllo आपको उस उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है जिसे आप बुनियादी ढांचे और रखरखाव की चिंता किए बिना बना रहे हैं।

Bubble में सीनियर इकोसिस्टम एसोसिएट थियो गोल्डबर्ग ने सहयोग के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, नया फाइलो- Bubble प्लगइन Bubble बिल्डर्स के लिए एकल एपीआई के माध्यम से 20 से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निर्माता डेटा का लाभ उठाने वाले एप्लिकेशन बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देता है। फाइलो के उत्पाद विपणन प्रबंधक आबिद खान ने कहा, अपने सरल, no-code डिजाइन के माध्यम से, Bubble पर नया फाइलो प्लगइन क्रिएटर इकोनॉमी उद्यमियों के लिए क्रिएटर्स के लिए पूर्ण विकसित एप्लिकेशन और टूल बनाना बेहद आसान बनाता है।

Phyllo का प्राथमिक उपयोग मामला आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्पेस में है। यह व्यवसायों को मजबूत एप्लिकेशन बनाने में सक्षम बनाता है जो सत्यापित प्रभावकों को ऑनबोर्ड करते हैं, सामग्री प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं, प्रशंसक जनसांख्यिकी को समझते हैं और अभियान आरओआई को मूल रूप से मापते हैं। इसके अतिरिक्त, Phyllo API अन्य उद्योगों जैसे निर्माता उपकरण, वित्तीय सेवाओं, सामाजिक पहचान सत्यापन और Web3 में महत्वपूर्ण उपयोग के मामलों को शक्ति प्रदान करता है।

फाइलो- Bubble प्लगइन को स्थापित करने की प्रक्रिया Bubble पर किसी अन्य प्लगइन को स्थापित करने के समान है। फाइलो इंटीग्रेशन में दो घटक शामिल हैं: एपीआई और फाइलो कनेक्ट एसडीके। एपीआई सर्वर साइड पर चलते हैं, जबकि कनेक्ट एसडीके उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करने और एक सफल खाता कनेक्शन बनाने के लिए यूजर इंटरफेस पर दिखाई देता है। उपयोग को सुव्यवस्थित करने और एकीकरण को सरल बनाने के लिए, फाइलो ने दो Bubble प्लगइन्स लॉन्च किए हैं जो इन अलग-अलग घटकों को पूरा करते हैं। फाइलो की पेशकशों का पूरा लाभ उठाने के लिए, उपयोगकर्ताओं को एकीकरण और उपयोगकर्ता यात्रा के दौरान दोनों प्लगइन्स को स्थापित और उपयोग करना चाहिए।

क्रिएटर इकोनॉमी स्पेस में एप्लिकेशन बनाने की चाहत रखने वाले उद्यमियों के लिए, Bubble और appmaster .io> AppMaster जैसे प्लेटफॉर्म व्यापक no-code समाधान प्रदान करते हैं जो व्यापक कोडिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता को समाप्त करते हैं। Phyllo प्लगइन के अतिरिक्त, व्यवसायों को प्रमाणीकृत निर्माता डेटा तक पहुंचने और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और निर्माता अर्थव्यवस्था के अनुरूप एप्लिकेशन बनाने के लिए पहले से कहीं अधिक तेज़ और आसान लगेगा।