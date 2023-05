Tanınmış bir no-code platform geliştiricisi olan Creatio Inc., platformunda şekillendirilebilir bir mimari, yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arabirimi ve iş akışlarını tasarlamak ve otomatikleştirmek için akıllı öneriler içeren kapsamlı bir güncellemeyi duyurdu. Bu büyük sürüm, kullanıcılar için gelişmiş işlevsellik ve özelleştirme seçenekleri sunarken uygulama geliştirmeyi basitleştirmeyi amaçlamaktadır.

Creatio platformu, iş süreci yönetiminde uzmanlaşmıştır ve teknik olmayan kullanıcıların, kullanıcı dostu bir drag-and-drop arayüzü kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Aynı zamanda, bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformuna ve şu anda yaklaşık 750 kullanıma hazır uygulama ve şablona sahip, işlevselliğini genişleten, sürekli büyüyen bir pazara sahiptir.

Bir yapı taşı yaklaşımı kullanan şekillendirilebilir mimari, geliştiricilerin ihtiyaç duydukları bileşenleri seçmelerine ve bunları zahmetsizce birbirine bağlamalarına olanak tanır. Bu, tekrarlanan çabayı önemli ölçüde azaltır ve yapılandırma ve özelleştirmede önemli ölçüde zaman kazandırır. Ürün Evangelisti Alex Petrunenko'nun açıkladığı gibi, Creatio'nun platformu bileşenler, bloklar, uygulamalar ve ürünler dahil olmak üzere şekillendirilebilir birimler için ayrı kategorilere sahiptir.

Petrunenko, şekillendirilebilir mimarinin geleneksel geliştirme çabalarını montaj odaklı bir yaklaşıma dönüştürdüğünü vurguladı. Bu değişiklik, tüm topluluk tarafından oluşturulabilen, paylaşılabilen ve kullanılabilen çözümlerin ayrıntı düzeyini artırır. Özellikle, bileşenler ve bloklar ücretsiz olarak sunulurken, uygulamalar ücretli veya ücretsiz olabilir.

Platformun yenilenen kullanıcı arabirimi Freedom UI Designer, uygulama oluşturucuların kullanabileceği önceden tanımlanmış görünümler, parçacıklar ve şablonlardan oluşan bir kitaplık içerir. Petrunenko'ya göre arayüz temiz, derli toplu ve widget'lar veya ölçümlerle yapılandırılabilir bir masaüstüne sahip.

Ek olarak, akıllı iş akışı önerisi özelliği, iş etkisini en üst düzeye çıkarmak için iş akışı tasarımının ve otomasyonun nasıl optimize edileceğine ilişkin önerilerde bulunmak için yapay zeka ilkelerini kullanır. Önerilerini desteklemek için diğer müşteri deneyimlerinden ve en iyi uygulamalardan elde edilen geçmiş verilerden yararlanır.

Yapay zeka destekli geliştirmenin etkilerini genişleten Petrunenko, iş akışı önerilerinin yalnızca ilk adım olduğunu belirtti. Gelecekteki işlevler, hangi pazaryeri uygulamalarının kullanılacağını önermek gibi eylemler de önerecektir. Creatio ayrıca makine öğrenimi modeli eğitimini platformuna entegre etmek için çalışıyor.

Creatio'nun Büyümeden Sorumlu Başkanı Andie Dovgan, yapay zekada iki yön izlediklerini açıkladı: destekli geliştirme ve yapay zeka bileşenlerini uygulamalara yerleştirme. Örneğin geliştiriciler, belirli uygulamalar için makine öğrenimi modellerini eğiterek müşteri adaylarını puanlama becerisine sahip olacak.

no-code ve low-code platformlar gelişmeye devam ederken, Creatio ve AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value. For all your no-code application development needs, consider exploring the possibilities offered by AppMaster.io. To learn more about it, visit appmaster.io/how-to-create-an-app>https:// appmaster.io/how-to-create-an-app adresini ziyaret edin.