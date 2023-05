क्रिएटियो इंक., एक प्रमुख no-code प्लेटफॉर्म डेवलपर, ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए एक व्यापक अपडेट का अनावरण किया है जिसमें एक कंपोजेबल आर्किटेक्चर, एक नया डिज़ाइन किया गया यूजर इंटरफेस और डिजाइनिंग और वर्कफ्लो को स्वचालित करने के लिए स्मार्ट सिफारिशें शामिल हैं। इस प्रमुख रिलीज़ का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए उन्नत कार्यक्षमता और अनुकूलन विकल्पों की पेशकश करते हुए अनुप्रयोग विकास को आसान बनाना है।

Creatio प्लेटफ़ॉर्म व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन में माहिर है और गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं को उपयोगकर्ता के अनुकूल drag-and-drop इंटरफ़ेस का उपयोग करके एप्लिकेशन बनाने की अनुमति देता है। इसमें एक ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्लेटफॉर्म और एक निरंतर बढ़ता बाजार भी है जो वर्तमान में लगभग 750 रेडी-टू-यूज़ एप्लिकेशन और टेम्प्लेट की सुविधा देता है, जो इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है।

बिल्डिंग ब्लॉक एप्रोच का उपयोग करते हुए, कंपोज़ेबल आर्किटेक्चर डेवलपर्स को उन घटकों को चुनने की अनुमति देता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है और सहजता से उन्हें एक साथ जोड़ते हैं। यह महत्वपूर्ण रूप से प्रयास के दोहराव को कम करता है और कॉन्फ़िगरेशन और अनुकूलन पर पर्याप्त समय बचाता है। उत्पाद इंजीलवादी एलेक्स पेट्रुनेंको द्वारा समझाया गया है कि क्रिएटियो के प्लेटफॉर्म में संघटक इकाइयों के लिए अलग-अलग श्रेणियां हैं, जिनमें घटक, ब्लॉक, एप्लिकेशन और उत्पाद शामिल हैं।

पेट्रुनेंको ने जोर देकर कहा कि रचना योग्य वास्तुकला पारंपरिक विकास प्रयासों को विधानसभा-उन्मुख दृष्टिकोण में बदल देती है। यह परिवर्तन उन समाधानों की ग्रैन्युलैरिटी को बढ़ाता है जिन्हें संपूर्ण समुदाय द्वारा बनाया, साझा और उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से, घटक और ब्लॉक मुफ्त में उपलब्ध हैं, जबकि आवेदन या तो भुगतान या मुफ्त हो सकते हैं।

प्लेटफ़ॉर्म के संशोधित उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, फ़्रीडम UI डिज़ाइनर में पूर्व-निर्धारित दृश्यों, विजेट्स और टेम्प्लेट की एक लाइब्रेरी शामिल है, जिसका उपयोग एप्लिकेशन निर्माता कर सकते हैं। पेट्रुनेंको के अनुसार, इंटरफ़ेस साफ, सुव्यवस्थित है, और इसमें विजेट्स या मेट्रिक्स के साथ एक कॉन्फ़िगर करने योग्य डेस्कटॉप है।

इसके अतिरिक्त, इंटेलीजेंट वर्कफ्लो रिकमेंडेशन फीचर व्यावसायिक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए वर्कफ्लो डिजाइन और ऑटोमेशन को कैसे अनुकूलित किया जाए, इस पर सुझाव देने के लिए एआई सिद्धांतों को नियोजित करता है। यह अपनी सिफारिशों का समर्थन करने के लिए अन्य ग्राहक अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं से ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करता है।

एआई-समर्थित विकास के निहितार्थों का विस्तार करते हुए, पेट्रुनेंको ने कहा कि वर्कफ़्लो अनुशंसाएँ केवल पहला कदम हैं। भविष्य की कार्यात्मकताएं उन कार्रवाइयों की भी अनुशंसा करेंगी, जैसे कि कौन से मार्केटप्लेस एप्लिकेशन का उपयोग करना है, इसकी सिफारिश करना। क्रिएटियो मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग को अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने पर भी काम कर रहा है।

क्रिएटियो के मुख्य विकास अधिकारी एंडी डोवगन ने बताया कि वे एआई में दो दिशाओं का अनुसरण कर रहे हैं: सहायक विकास और एआई घटकों को अनुप्रयोगों में एम्बेड करना। उदाहरण के लिए, डेवलपर्स के पास विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए प्रशिक्षण मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा लीड स्कोर करने की क्षमता होगी।

जैसा कि no-code और low-code प्लेटफॉर्म फलते-फूलते रहते हैं, Creatio और AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value. For all your no-code application development needs, consider exploring the possibilities offered by AppMaster.io. To learn more about it, visit appmaster.io/how-to-create-an-app>https:// appmaster.io/how-to-create-an-app पर जाएं।