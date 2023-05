Creatio Inc., известный разработчик платформы no-code, представила комплексное обновление своей платформы, которое включает компонуемую архитектуру, переработанный пользовательский интерфейс и интеллектуальные рекомендации по проектированию и автоматизации рабочих процессов. Этот основной выпуск направлен на упрощение разработки приложений, предлагая расширенные функциональные возможности и возможности настройки для пользователей.

Платформа Creatio специализируется на управлении бизнес-процессами и позволяет нетехническим пользователям создавать приложения с помощью удобного интерфейса drag-and-drop. Он также может похвастаться платформой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и постоянно растущим рынком, который в настоящее время включает около 750 готовых к использованию приложений и шаблонов, что расширяет его функциональность.

Компонуемая архитектура, основанная на блочном подходе, позволяет разработчикам выбирать нужные им компоненты и легко связывать их вместе. Это значительно сокращает дублирование усилий и экономит время на настройку и настройку. Платформа Creatio имеет отдельные категории для составных единиц, включая компоненты, блоки, приложения и продукты, как объяснил евангелист по продуктам Алексей Петруненко.

Петруненко подчеркнул, что компонуемая архитектура превращает традиционные усилия по разработке в подход, ориентированный на сборку. Это изменение повышает детализацию решений, которые могут создаваться, совместно использоваться и использоваться всем сообществом. Примечательно, что компоненты и блоки доступны бесплатно, а приложения могут быть как платными, так и бесплатными.

Обновленный пользовательский интерфейс платформы, Freedom UI Designer, включает в себя библиотеку предопределенных представлений, виджетов и шаблонов, которые могут использовать разработчики приложений. По словам Петруненко, интерфейс чистый, лаконичный и имеет настраиваемый рабочий стол с виджетами или метриками.

Кроме того, функция интеллектуальных рекомендаций по рабочим процессам использует принципы искусственного интеллекта, чтобы предлагать способы оптимизации проектирования и автоматизации рабочих процессов для максимального влияния на бизнес. Он использует исторические данные из опыта других клиентов и лучшие практики для поддержки своих рекомендаций.

Расширяя значение разработки с помощью ИИ, Петруненко заявил, что рекомендации по рабочему процессу — это лишь первый шаг. Будущие функции также будут рекомендовать такие действия, как рекомендации по использованию приложений Marketplace. Creatio также работает над интеграцией обучения модели машинного обучения в свою платформу.

Энди Довган, директор по развитию Creatio, объяснил, что они следуют двум направлениям в области искусственного интеллекта: вспомогательная разработка и встраивание компонентов искусственного интеллекта в приложения. Например, у разработчиков будет возможность подсчитывать потенциальных клиентов, обучая модели машинного обучения для конкретных приложений.

Поскольку платформы no-code и low-code продолжают процветать, такие компании, как Creatio и AppMaster enable businesses to develop applications in a more accessible and efficient manner. Through the constant evolution of their platforms, they empower users to create highly functional, scalable, and customizable applications, delivering tangible business value. For all your no-code application development needs, consider exploring the possibilities offered by AppMaster.io. To learn more about it, visit appmaster.io/how-to-create-an-app>https:// appmaster.io/how-to-create-an-app .